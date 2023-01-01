هواتف من Oppo لا تستحق الشراء..متضيعش فلوسك عليها..

Oppo
يعتبر نظام أندرويد 15 في مرحلته النهائية من التطوير، ففي الشهر الماضي، وصل النظام القادم إلى استقرار المنصة مع إصدار النظام التجريبي بيتا 3، وتم إطلاق بناء البيتا 3.1 مؤخرًا، حيث تم حل بعض المشاكل المتعلقة بشاشة القفل والمصادقة بوجه.
عرضت Oppo برنامج بيتا للسماح لمستخدميها بتثبيت نسخ مبكرة من النظام الأساسي قبل الإصدار النهائي، وهذا العام لم يكن استثناءً. وقد تم اختيار Oppo Find N3 هذه المرة لبرنامج البيتا لأندرويد 15، على الرغم من أنه سيتم توسيع البرنامج ليشمل المزيد من الأجهزة خلال الأسابيع القادمة.
يعد أندرويد 15 ترقية مثيرة، لكن العديد من أجهزة Oppo لا يحق لها الحصول عليها. قم بمراجعة القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الترقية إلى نموذج أحدث للاستمتاع بأحدث الميزات والتحسينات.
تلك الهواتف Oppo غير المؤهلة لتحديث Android 15:
[سلسلة Oppo Find]
Oppo Find X5 Lite
Oppo Find N
Oppo Find X3
Oppo Find X3 Pro
Oppo Find X3 Neo
Oppo Find X3 Lite
والطرازات القديمة الأخرى
[سلسلة Oppo Reno]
Oppo Reno 8
Oppo Reno 8 4G
Oppo Reno 8 Z
Oppo Reno 8 Lite
Oppo Reno 8 Pro
Oppo Reno 8 Pro+
Oppo Reno 7
Oppo Reno 7 5G
Oppo Reno 7 Lite
Oppo Reno 7 Z 5G
Oppo Reno 7 Pro
Oppo Reno 7 SE 5G
والطرازات القديمة الأخرى
[سلسلة Oppo K]
Oppo K10
Oppo K10 5G
Oppo K10x
Oppo K10 Pro
والطرازات القديمة الأخرى
[سلسلة Oppo F]
Oppo F21 Pro
Oppo F21 Pro 5G
والطرازات القديمة الأخرى
[سلسلة Oppo A]
Oppo A78
Oppo A77s
Oppo A58x
Oppo A56
Oppo A17
Oppo A17k
Oppo A1
Oppo A1x
Oppo A1 Pro
وتلك التي تم إطلاقها مع Android 12 أو قبل ذلك
Oppo، مثل أي علامة أندرويد أخرى، لم تصدر بعد قائمة بالهواتف التي ستحصل أو لن تحصل على تحديث Android 15 لذلك، هذه قائمة غير رسمية تم إعدادها استنادًا إلى النشرات السابقة.
تعد سياسة تحديثات السوفت وير في Oppo توفير أربع تحديثات Android لهواتفها الفائقة الجديدة، على الرغم من أن الأجهزة القديمة تحصل فقط على ثلاثة تحديثات. يتلقى طرازات سلسلة Reno و F و K اثنين من تحديثات النظام الأساسي.
يحصل طراز A-series الاقتصادي من الشركة عادة على تحديث واحد لأندرويد. ومع ذلك، سيحصل بعض الطرازات المختارة على اثنين من التحديثات، لكن Oppo لم تكشف عن أسماء تلك الأجهزة بعد. لذلك، لا تتضمن القائمة أعلاه أي هواتف سلسلة A-series أُطلقت مع Android 13 مباشرة من المصنع، سنتعرف فقط عليها بمجرد إعلان الجدول الزمني الرسمي.
متى ستطلق Oppo Android 15؟
في أعقاب إطلاق Google لـ Android 15 في مؤتمر مطوري Google I/O في مايو، أعلنت Oppo مشاركتها في اختبار البيتا، Oppo Find N3 هو أول هاتف يحصل على Android 15 بيتا من الشركة، مما يسمح للمستخدمين بالتذوق المبكر للنظام القادم.
من المتوقع أن يتم توسيع البيتا Android 15 ليشمل المزيد من هواتف Oppo في الأسابيع القادمة. ولكن متى سيتم إطلاق النسخة النهائية؟
الأندرويد 15 في مرحلته النهائية من التطوير بما أنه دخل بالفعل مرحلة استقرار المنصة، و قد يتم إطلاق الإصدار النهائي في أي وقت قريب.
من المتوقع أن تكون سلسلة Pixel 9 القادمة هي الأولى التي تأتي مع Android 15 ، ومن المثير للاهتمام أن Google قد جدولت حدث "صُنعت بواسطة Google" ليوم 13 أغسطس، حيث سيتم الإعلان عن سلسلة Pixel 9. هذا يعني أنه قد يتم إطلاق Android 15 في أغسطس. عادة ما يتم إطلاق نظام أندرويد جديد حول سبتمبر أو أكتوبر.
هواتف بيكسل من Google هي الأولى التي تتلقى تحديثات نظام التشغيل الجديدة، ثم تمنح العلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية، بما في ذلك Oppo، تدريجياً التحديث.
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