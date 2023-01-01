هواتف من Oppo لا تستحق الشراء..متضيعش فلوسك عليها..

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يعتبر نظام أندرويد 15 في مرحلته النهائية من التطوير، ففي الشهر الماضي، وصل النظام القادم إلى استقرار المنصة مع إصدار النظام التجريبي بيتا 3، وتم إطلاق بناء البيتا 3.1 مؤخرًا، حيث تم حل بعض المشاكل المتعلقة بشاشة القفل والمصادقة بوجه.



عرضت Oppo برنامج بيتا للسماح لمستخدميها بتثبيت نسخ مبكرة من النظام الأساسي قبل الإصدار النهائي، وهذا العام لم يكن استثناءً. وقد تم اختيار Oppo Find N3 هذه المرة لبرنامج البيتا لأندرويد 15، على الرغم من أنه سيتم توسيع البرنامج ليشمل المزيد من الأجهزة خلال الأسابيع القادمة.



يعد أندرويد 15 ترقية مثيرة، لكن العديد من أجهزة Oppo لا يحق لها الحصول عليها. قم بمراجعة القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى الترقية إلى نموذج أحدث للاستمتاع بأحدث الميزات والتحسينات.

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تلك الهواتف Oppo غير المؤهلة لتحديث Android 15:[سلسلة Oppo Find]Oppo Find X5 LiteOppo Find NOppo Find X3Oppo Find X3 ProOppo Find X3 NeoOppo Find X3 Liteوالطرازات القديمة الأخرى[سلسلة Oppo Reno]Oppo Reno 8Oppo Reno 8 4GOppo Reno 8 ZOppo Reno 8 LiteOppo Reno 8 ProOppo Reno 8 Pro+Oppo Reno 7Oppo Reno 7 5GOppo Reno 7 LiteOppo Reno 7 Z 5GOppo Reno 7 ProOppo Reno 7 SE 5Gوالطرازات القديمة الأخرى[سلسلة Oppo K]Oppo K10Oppo K10 5GOppo K10xOppo K10 Proوالطرازات القديمة الأخرى[سلسلة Oppo F]Oppo F21 ProOppo F21 Pro 5Gوالطرازات القديمة الأخرى[سلسلة Oppo A]Oppo A78Oppo A77sOppo A58xOppo A56Oppo A17Oppo A17kOppo A1Oppo A1xOppo A1 Proوتلك التي تم إطلاقها مع Android 12 أو قبل ذلكOppo، مثل أي علامة أندرويد أخرى، لم تصدر بعد قائمة بالهواتف التي ستحصل أو لن تحصل على تحديث Android 15 لذلك، هذه قائمة غير رسمية تم إعدادها استنادًا إلى النشرات السابقة.تعد سياسة تحديثات السوفت وير في Oppo توفير أربع تحديثات Android لهواتفها الفائقة الجديدة، على الرغم من أن الأجهزة القديمة تحصل فقط على ثلاثة تحديثات. يتلقى طرازات سلسلة Reno و F و K اثنين من تحديثات النظام الأساسي.يحصل طراز A-series الاقتصادي من الشركة عادة على تحديث واحد لأندرويد. ومع ذلك، سيحصل بعض الطرازات المختارة على اثنين من التحديثات، لكن Oppo لم تكشف عن أسماء تلك الأجهزة بعد. لذلك، لا تتضمن القائمة أعلاه أي هواتف سلسلة A-series أُطلقت مع Android 13 مباشرة من المصنع، سنتعرف فقط عليها بمجرد إعلان الجدول الزمني الرسمي.متى ستطلق Oppo Android 15؟في أعقاب إطلاق Google لـ Android 15 في مؤتمر مطوري Google I/O في مايو، أعلنت Oppo مشاركتها في اختبار البيتا، Oppo Find N3 هو أول هاتف يحصل على Android 15 بيتا من الشركة، مما يسمح للمستخدمين بالتذوق المبكر للنظام القادم.من المتوقع أن يتم توسيع البيتا Android 15 ليشمل المزيد من هواتف Oppo في الأسابيع القادمة. ولكن متى سيتم إطلاق النسخة النهائية؟الأندرويد 15 في مرحلته النهائية من التطوير بما أنه دخل بالفعل مرحلة استقرار المنصة، و قد يتم إطلاق الإصدار النهائي في أي وقت قريب.من المتوقع أن تكون سلسلة Pixel 9 القادمة هي الأولى التي تأتي مع Android 15 ، ومن المثير للاهتمام أن Google قد جدولت حدث "صُنعت بواسطة Google" ليوم 13 أغسطس، حيث سيتم الإعلان عن سلسلة Pixel 9. هذا يعني أنه قد يتم إطلاق Android 15 في أغسطس. عادة ما يتم إطلاق نظام أندرويد جديد حول سبتمبر أو أكتوبر.هواتف بيكسل من Google هي الأولى التي تتلقى تحديثات نظام التشغيل الجديدة، ثم تمنح العلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية، بما في ذلك Oppo، تدريجياً التحديث.