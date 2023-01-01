هواتف جديدة من هواوي ستقضي على آيفون.. اعرف ما هي؟

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أطلقت شركة هواوي سلسلة Mate 60 في الصين في نهاية أغسطس من العام الماضي، ومع هذا الجدول الزمني، من المتوقع أن تكشف الشركة عن خليفتها في الوقت الحالي.

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ومع ذلك، ادعى المصدر الموثوق على ويبو، Digital Chat Station، سابقاً أن إطلاق الجيل الجديد قد يتأخر، وربما يحدث في النصف الثاني من الربع الرابع هذا العام.في أحدث تسريب، تم الكشف عن صور للواجهة الخلفية للأجهزة القادمة، والتي تكشف عن بعض التغييرات في تخطيط الكاميرا.كما يتضح من الصورة، ستأتي سلسلة Mate 70 بوحدة كاميرا مماثلة لتلك الموجودة في السلسلة السابقة. ومع ذلك، يبدو أن الشركة قد غيرت مكان المستشعرات المختلفة.على سبيل المثال، يمكن رؤية فتحة كبيرة على الجزء العلوي من وحدة الكاميرا (حيث كان يوجد وحدة الفلاش في الطرازات السابقة)، وهذا يعني أن أحد مستشعرات الكاميرا قد تم نقله إلى الجزء العلوي من الجزيرة الكاميرا.يمكنك أيضاً ملاحظة وحدة كاميرا ذات تصميم ثماني الأضلاع في الصور، والتي يُحتمل أن تمثل Mate 70 RS Ultimate.ومن الجدير بالذكر أن الجزيرة الكاميرا الثمانية الأضلاع في الصورة المسربة تتميز بزوايا أكثر حدة مقارنة بالجزيرة الكاميرا الثمانية الأضلاع لطراز Mate 60 RS Ultimate.فيما يتعلق بالأجهزة، من المتوقع أن تكون سلسلة Huawei Mate 70 مزودة بجيل جديد من رقائق Kirin.وقد تعتمد السلسلة على تصميم كاميرا ثلاثي الفتحات على الجهة الأمامية، بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.من الممكن أن تكون الأجهزة القادمة من سلسلة Mate هي الأولى التي تستخدم نظام التشغيل HarmonyOS NEXT.ولمن ليسوا على دراية، من المتوقع أن يكون HarmonyOS NEXT خطوة جديدة بارزة لشركة هواوي في نظام البرمجيات.