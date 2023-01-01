آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

هواتف تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية مجانا..تعرف عليها

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › هواتف تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية مجانا..تعرف عليها

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أطلقت شركة China Telecom الصينية، برنامجا جديدا يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة عام واحد من خدمة الأقمار الصناعية الخاصة بها لمستخدمي طرازات محددة من الهواتف الذكية.

وبحسب ماذا ذكره موقع "gizmochina"، يستهدف البرنامج الصيني المطور مستخدمي الهواتف الذكية الرائدة التابعة لعلامات تجارية مختلفة، من بينها هواوي Huawei وهونر Honor وشاومي Xiaomi وأوبو OPPO وفيفو Vivo.

8 هواتف تدعم الاتصال بالاقمار الصناعية مجانا

ووفقا لتقارير المستخدمين الصادرة عبر موقع Huawei Central، فإن شركة China Telecom تقوم بإخطار العملاء بالعرض عبر الرسائل النصية القصيرة، حيث تقول تلك الرسالة "استمتع بمكالمات عبر الأقمار الصناعية مجانا لمدة عام كامل".

ويوفر هذا العرض خطة مجانية للمستخدمين عبارة دقيقتين من وقت التحدث المجاني عبر الأقمار الصناعية كل شهر، تبلغ تكلفة المكالمات القياسية عبر الأقمار الصناعية على شركة China Telecom حوالي 9 يوان صيني شهريا.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في الخطة المجانية لمدة 12 شهرا عن طريق الرد على الرسائل النصية القصيرة برمز محدد، سيؤدي هذا إلى بدء عملية جمع معلومات المستخدم وتفعيل الخدمة.

ومن بين الهواتف الذكية المؤهلة حاليا للتجربة المجانية لخدمة القمر الصناعي:
Huawei Pura 70 Ultra
Huawei Pura 70 Pro+
Huawei Mate 60 Pro
Honor Magic 6 Ultimate
Honor Magic 6 Pro
Xiaomi 14 Ultra
OPPO Find X7 Ultra
Vivo X100 Ultra

وتتيح النسخة التجريبية المجانية للمستخدمين إجراء أو استقبال المكالمات عبر القمر الصناعي في المواقف التي تكون فيها تغطية الشبكة الخلوية ضعيفة أو معدومة.
في حين أن النسخة التجريبية المجانية تغطي المكالمات الصوتية، فمن المهم ملاحظة أن الرسائل النصية تظل خدمة منفصلة برسوم شهرية قدرها 10 يوان صيني.

وسيحتاج المستخدمون الذين يقومون بتنشيط النسخة التجريبية المجانية إلى إلغاء خدمة الرسائل النصية يدويا إذا كانوا لا ينوون استخدامها بعد انتهاء الفترة التجريبية.

ويشار إلى أن شركة China Telecom قد أطلقت خدمتها المباشرة لاتصال الهاتف الذكي بالقمر الصناعي في سبتمبر عام 2023، وهي تسمح للمستخدمين الذين لديهم هواتف متوافقة وبطاقة SIM الخاصة بشركة China Telecom بتنشيط ميزات القمر الصناعي مباشرة للرسائل النصية القصيرة والمكالمات الصوتية، حتى بدون الوصول إلى الشبكة الخلوية.

وتتوفر هذه الخدمة القياسية برسوم شهرية قدرها 10 يوانات، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين الحزم المتدرجة التي تقدم دقائق مكالمات مختلفة. مقابل 200 يوان تحصل على 50 دقيقة، مقابل 300 يوان تحصل على 100 دقيقة، ومقابل 500 يوان يمكنك التحدث لمدة 200 دقيقة عبر القمر الصناعي.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هواتف تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية مجانا..تعرف عليها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58439

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم