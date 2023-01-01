هواتف تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية مجانا..تعرف عليها

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أطلقت شركة China Telecom الصينية، برنامجا جديدا يقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة عام واحد من خدمة الأقمار الصناعية الخاصة بها لمستخدمي طرازات محددة من الهواتف الذكية.



وبحسب ماذا ذكره موقع "gizmochina"، يستهدف البرنامج الصيني المطور مستخدمي الهواتف الذكية الرائدة التابعة لعلامات تجارية مختلفة، من بينها هواوي Huawei وهونر Honor وشاومي Xiaomi وأوبو OPPO وفيفو Vivo.



8 هواتف تدعم الاتصال بالاقمار الصناعية مجانا

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ووفقا لتقارير المستخدمين الصادرة عبر موقع Huawei Central، فإن شركة China Telecom تقوم بإخطار العملاء بالعرض عبر الرسائل النصية القصيرة، حيث تقول تلك الرسالة "استمتع بمكالمات عبر الأقمار الصناعية مجانا لمدة عام كامل".ويوفر هذا العرض خطة مجانية للمستخدمين عبارة دقيقتين من وقت التحدث المجاني عبر الأقمار الصناعية كل شهر، تبلغ تكلفة المكالمات القياسية عبر الأقمار الصناعية على شركة China Telecom حوالي 9 يوان صيني شهريا.ويمكن للمستخدمين الاشتراك في الخطة المجانية لمدة 12 شهرا عن طريق الرد على الرسائل النصية القصيرة برمز محدد، سيؤدي هذا إلى بدء عملية جمع معلومات المستخدم وتفعيل الخدمة.ومن بين الهواتف الذكية المؤهلة حاليا للتجربة المجانية لخدمة القمر الصناعي:Huawei Pura 70 UltraHuawei Pura 70 Pro+Huawei Mate 60 ProHonor Magic 6 UltimateHonor Magic 6 ProXiaomi 14 UltraOPPO Find X7 UltraVivo X100 Ultraوتتيح النسخة التجريبية المجانية للمستخدمين إجراء أو استقبال المكالمات عبر القمر الصناعي في المواقف التي تكون فيها تغطية الشبكة الخلوية ضعيفة أو معدومة.في حين أن النسخة التجريبية المجانية تغطي المكالمات الصوتية، فمن المهم ملاحظة أن الرسائل النصية تظل خدمة منفصلة برسوم شهرية قدرها 10 يوان صيني.وسيحتاج المستخدمون الذين يقومون بتنشيط النسخة التجريبية المجانية إلى إلغاء خدمة الرسائل النصية يدويا إذا كانوا لا ينوون استخدامها بعد انتهاء الفترة التجريبية.ويشار إلى أن شركة China Telecom قد أطلقت خدمتها المباشرة لاتصال الهاتف الذكي بالقمر الصناعي في سبتمبر عام 2023، وهي تسمح للمستخدمين الذين لديهم هواتف متوافقة وبطاقة SIM الخاصة بشركة China Telecom بتنشيط ميزات القمر الصناعي مباشرة للرسائل النصية القصيرة والمكالمات الصوتية، حتى بدون الوصول إلى الشبكة الخلوية.وتتوفر هذه الخدمة القياسية برسوم شهرية قدرها 10 يوانات، ولكن يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين الحزم المتدرجة التي تقدم دقائق مكالمات مختلفة. مقابل 200 يوان تحصل على 50 دقيقة، مقابل 300 يوان تحصل على 100 دقيقة، ومقابل 500 يوان يمكنك التحدث لمدة 200 دقيقة عبر القمر الصناعي.