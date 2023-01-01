هواتف آيفون 2025 ستضم مودم 5G من أبل بدلا من كوالكوم

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تستعد أبل لإطلاق مودم 5G الخاص بها والذي كان قيد التطوير لسنوات، وقد يأتي في العام المقبل، وفقًا لادعاءات أحد المحللين، حيث من المتوقع أن تتخلى شركة أبل عن تقنية كوالكوم، التي استخدمتها لسنوات، وتعطي الأولوية لمودم 5G الخاص بها والذي قد يتم طرحه مع طرازين من آيفون في عام 2025 كجزء من عملية التبني التدريجي.

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موديلات iPhone مع مودم أبلوفقًا لمقال نشره محلل TF International Securities مينج تشي كو على موقع X (تويتر سابقًا)، تخطط أبل لاستخدام مودم 5G الخاص بها في طرازين فقط من iPhone: iPhone SE 4 وiPhone 17 "فائق النحافة"، ومن المتوقع إطلاق كلا الهاتفين في عام 2025.وفقًا للمحلل، تستهدف أبل الربع الأول من عام 2025 لإطلاق iPhone SE 4، في حين يمكن أن يظهر iPhone 17 "فائق النحافة" المزعوم، الملقب بـ iPhone 17 Slim، لأول مرة في الربع الثالث من عام 2025.وقال المحلل إن كلا طرازي iPhone القادمين لن يستخدما مودم 5G الذي توفره Qualcomm. واقترح كو أنه من خلال هذه الخطوة، تهدف أبل إلى التخلص التدريجي من أجهزة المودم الخارجية، حيث تستعد الشركة للانتقال إلى استخدام تقنيتها الداخلية.وفي وقت سابق من هذا العام، مددت أبل صفقتها مع Qualcomm حتى عام 2026، مع تأخير تطوير المودم الخاص بها، وفي ذلك الوقت، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Qualcomm، كريستيانو أمون، بأنه "سعيد بالعلاقة مع أبل".وفي حين يُقال إن iPhone SE 4 وiPhone 17 Slim يستخدمان مودم 5G الخاص بصانع iPhone، فمن غير الواضح ما إذا كانت بقية سلسلة iPhone 17، والتي من المقرر أيضًا إطلاقها العام المقبل، ستظل تستخدم تقنية Qualcomm الخلوية.وادعى جيف بو، المحلل في شركة الاستثمار Haitong International Securities، سابقًا أن طرازات iPhone 16 القادمة ستظل تستخدم مودمات Qualcomm 5G، ولكن فقط iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max قد يتميزان بأحدث مودم Snapdragon X75. ويقال إن المتغيرات القياسية لا تزال مزودة بمودم X70، الذي يعمل على تشغيل الوظائف الخلوية عبر مجموعة iPhone 15 بالكامل.