هواتف‏ iPhone المتوافقة مع iOS 18



iOS 18 iOS 18

عندما يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 16 المفترضة في حدث Apple في غضون أسبوع واحد فقط، فسوف تتضمن نظام التشغيل iOS 18، والذي قامت Apple بالفعل بتفصيله في مؤتمر المطورين الخاص بها في وقت سابق من هذا العام.

قد يعجبك أيضا...

ولكن إذا كنت لا تخطط للترقية إلى طراز iPhone أحدث هذا العام، فقد تتخلف عن الركب بنظام تشغيل لم يعد مدعومًا من قِبل Apple.بشكل عام، تتم إزالة بعض طرازات iPhone القديمة كل عام من قائمة أهلية iOS الخاصة بـ Apple.في العام الماضي، على سبيل المثال، تم حذف iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X من قائمة التوافق، وهذا يعني أن مالكي iPhone هؤلاء لم يتمكنوا من التحديث إلى iOS 17 وفقدوا بعض الميزات البارزة.سنساعدك في معرفة ما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك سيدعم نظام التشغيل iOS 18، بالإضافة إلى Apple Intelligence. لست متأكدًا مما سيأتي مع التحديث الجديد؟ فيما يلي ملخص لأهم الإعلانات من مؤتمر WWDC، بما في ذلك نظرة عامة على نظام التشغيل iOS 18.أجهزة iPhone المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18لدينا أخبار جيدة: إذا كان لديك هاتف مؤهل في العام الماضي عندما قمت بالتحديث إلى نظام التشغيل iOS 17، فيجب أن يظل هذا الجهاز متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لشركة Apple. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى شراء هاتف جديد للتحقق من معظم ميزات البرنامج الجديدة.iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)iPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 miniiPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13iPhone 13 miniiPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxiPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 ProiPhone 15 Pro Maxبعبارة أخرى، إذا كان لديك iPhone من طراز عام 2017 أو إصدار سابق (iPhone 8 أو iPhone X)، فلن تتمكن من الترقية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، ولكن يجب أن يستمر هاتفك في العمل - وإن كان بدون أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS. الأجراس والصفارات.هل جهاز iPhone الخاص بك متوافق مع Apple Intelligence؟في حين أن جهازك الأقدم سيظل قادرًا على دعم أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تجربة الإصدار التجريبي من Apple Intelligence بعد. ما لم يكن لديك iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max — الطرازات الأعلى جودة لعام 2023 — فلن يكون جهاز iPhone الخاص بك مؤهلاً. من المؤكد أن طرازات iPhone 16 الجديدة ستكون متوافقة تمامًا مع Apple Intelligence، ولكن سيتعين علينا انتظار التفاصيل الرسمية في حدث 9 سبتمبر.