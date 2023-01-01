هنا الزاهد تنتهي من تصوير مشاهدها في" عقدة الخواجة "

انتهت الممثلة الشابة هنا الزاهد من تصوير مشاهدها في فيلم "عقدة الخواجة" مع الممثل حسن الرداد.
فيلم "عقدة الخواجة" من المنتظر عرضه في موسم نصف العام الدراسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن وهو من بطولة حسن الرداد وبيومي فؤاد وماجد المصري، ومن تأليف هشام ماجد وشيكو وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج أحمد السبكي.
من ناحية أخرى نفت هنا ما نشر مؤخرا حول ندمها على المشاركة في مسلسل "في اللا لا لاند" قائلة في بيان صحفي إن المسلسل من أفضل التجارب الفنية التي قدمتها، ولا صحة لما تم تداوله على لسانها.
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