

هنا الزاهد تنتهي من تصوير مشاهدها في" عقدة الخواجة " هنا الزاهد تنتهي من تصوير مشاهدها في" عقدة الخواجة "

انتهت الممثلة الشابة هنا الزاهد من تصوير مشاهدها في فيلم "عقدة الخواجة" مع الممثل حسن الرداد.



فيلم "عقدة الخواجة" من المنتظر عرضه في موسم نصف العام الدراسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن وهو من بطولة حسن الرداد وبيومي فؤاد وماجد المصري، ومن تأليف هشام ماجد وشيكو وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج أحمد السبكي.



من ناحية أخرى نفت هنا ما نشر مؤخرا حول ندمها على المشاركة في مسلسل "في اللا لا لاند" قائلة في بيان صحفي إن المسلسل من أفضل التجارب الفنية التي قدمتها، ولا صحة لما تم تداوله على لسانها.

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وأضافت العمل كان به طاقة كوميدية كبيرة وهو الأمر الذي انعكس على الشاشة فالجميع كانوا متعاونين وأخلصوا من أجل أن يظهر العمل بهذا الشكل ليتصدر المشهد الكوميدي في رمضان الماضي.وتابعت أن التجربة كانت أكثر من رائعة خاصة أنها جسدت من خلاله دور كوميدي لأول مرة بالنسبة لها، فضلا عن تعاونها مع نجوم الكوميديا مثل سمير غانم، ودنيا سمير غانم، ومحمد سلام وغيرهم.يذكر أن مسلسل "في اللا لا لاند" حقق نجاح لافت للأنظار خلال عرضه في شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول عدد من المسافرين المصريين الذين تتعطل طائرتهم أثناء سفرهم إلى إحدى الدول الآسيوية، ويعيشون على إحدى الجزر ويحاولون أن يخرجوا من الجزيرة بأي شكل.