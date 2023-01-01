هل يُصبح مؤثرو السوشيال ميديا روبوتات؟ ميزة جديدة بـ Instagram لتعزيز التفاعل

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تختبر إنستجرام «نسخًا رقمية» لصناع المحتوى في خطوة نحو تعزيز التواصل وفق تصريحات مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المسؤولة عن التطبيق، في فيديو إعلان رسمي، وعليها تُقدم منصة إنستجرام ميزة جديدة ثورية لصناع المحتوى، تهدف إلى خلق تواصل مستمر مع الجمهور من خلال «نسخ رقمية» شبيهة بهم.



ستُتيح الميزة الجديدة لصناع المحتوى إنشاء نسخ رقمية منهم تتفاعل مع الجمهور عبر الرسائل النصية (DM). ستُظهر علامة تبويب على الرسائل المُرسلة من النسخ الرقمية توضيحًا بأنها صادرة عن روبوت دردشة وليس عن صانع المحتوى نفسه.



وتهدف الميزة إلى زيادة تفاعل المؤثرين مع جمهورهم من خلال الرد على عدد أكبر من الرسائل بكفاءة. ومع ذلك، تُثير هذه الميزة مخاوف تتعلق بسلامة المعلومات وانتحال الشخصية وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.

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تتركز المخاوف في أن تُستخدم النسخ الرقمية لنشر معلومات مضللة أو مسيئة باسم صانع المحتوى، ما قد يُلحق الضرر بسمعته. كذلك قد تُقدم النسخ الرقمية ردودًا غير دقيقة أو غير مناسبة، مما قد يُفسد تجربة المستخدم ويُخلّ بالعلاقة بين صانع المحتوى والجمهور. كما تُقلل هذه الميزة من الحاجة إلى المساعدين البشريين، مما قد يُؤدي إلى فقدان الوظائف.وبالفعل ستبدأ ميتا اختبار الميزة مع 50 مبدعًا وعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة. تهدف ميتا إلى توسيع نطاق الاختبار خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثم إطلاق الميزة بالكامل بحلول أغسطس 2024. كما تُعد ميزة «النسخ الرقمية» خطوة مبتكرة من إنستجرام لتحسين تفاعل صناع المحتوى مع جمهورهم.ومع ذلك، تُثير هذه الميزة مخاوف تتعلق بسلامة المعلومات وانتحال الشخصية وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف. لذا تبقى التجربة العملية هي التي ستُحدد ما إذا كانت هذه الميزة ستُحقق أهدافها أم ستُؤدي إلى نتائج عكسية.ميتا تواصل تطوير روبوتات الدردشة مع شخصيات مشهورةلم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها ميتا ميزة إنشاء نسخ رقمية من مشاهير ومؤثرين. ففي العام الماضي، أطلقت الشركة مجموعة من روبوتات الدردشة التي تتقمص شخصيات عامة وفنانين، مثل مغني الراب العالمي سنوب دوج، وباريس هيلتون، وصانع المحتوى الشهير على يوتيوب، مستر بيست.منافسة قوية في سوق روبوتات الدردشةلم تعد ميتا اللاعب الوحيد الذي يسعى لتوسيع نطاق تواجده في سوق روبوتات الدردشة بشخصيات صناع المحتوى والمشاهير، فقد دخلت إلى هذا السوق أيضًا شركة جوجل وشركة xAI المملوكة لإيلون ماسك.كما يشهد السوق حالة من السباق المحموم نحو إبرام الاتفاقيات مع شركات الإنتاج الفني، حيث تسعى شركات التقنية للحصول على حقوق استخدام شخصيات الفنانين وصناع المحتوى وأبطال الأعمال الفنية، بهدف تقديم روبوتات دردشة يمكن للجمهور التواصل معها بشكل مباشر.