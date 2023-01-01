هل يهدد اصطفاف الكواكب حياة الإنسان على الأرض؟

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ستُزين سماء الأرض لوحة فلكية استثنائية تُعرف باسم «اصطفاف الكواكب»، تقف خلالها ستة كواكبٍ عملاقة، تتواجد في محاذاة شبه مثالية، وكأنها تُرسل رسالة غامضة للبشرية. وعادة ما يحدث اصطفاف الكواكب في حالة تواجد ثلاثة أو أكثر من الكواكب في محاذاة شبه مستقيمة في السماء.



«اصطفاف الكواكب».. حدث فلكي نادر في 2024

في تصريحات خاصة لخبير الجيوماتكس بجامعة ووهان الصينية الدكتور محمد فريشح لـ «المصري اليوم»، قال: نتوقع رؤية حدث فلكي نادر من مصر ومن أماكن مختلفة من العالم لأننا نرى نفس السماء، فبالتالي إمكانية رؤيته قائمة ولكن لن تظهر كل الكواكب بنفس الوضوح».



فيقول «فريشح» أن يوم الإثنين المقبل هناك ظاهرة فلكية فريدة وهي عبارة عن ستة كواكب من المجموعة الشمسية ستصطف على خط واحد والكواكب هي عطارد والمريخ والمشتري وزحل ونبتون وأورانوس.

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?وهذه الظاهرة تحدث بسبب تجمع الكواكب على جانب واحد من الشمس. والحدث مرئي، فتعد أفضل الأوقات لرؤيته عند شروق الشمس ولكن يفضل استخدام بعض الأدوات لرؤيته بوضوح.ويتابع «فريشح» أن ?رؤية الكواكب الستة لن تكون بنفس الوضوح، فسيكون كوكبا أورانوس ونبتون خافتين، فيحتاجا إلى المناظير لرؤيتهما، أما كوكبا عطارد والمشتري نظرًا لقربهما من الشمس ستتقيد رؤيتهما بسبب الضوء المتناثر.أما كوكبا المريخ وزحل هما أسهل الكواكب التي يمكن مشاهدتهما بوضوح خاصة بالعين المجردة وقد تساعد بعض تطبيقات الهاتف مثل «Night Sky View 3D» أو «Star Tracker» على تحديد مكان وزمان البحث لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة في السماء.ظهور حدث فلكي نادر بسماء كوكب الأرضيذكر الدكتور محمد فريشح أن الكواكب ستظهر في ترتيب قطري وسيكون ترتيبها حسب الأقرب في الأفق هو كوكب المشتري يليه عطارد، أورانوس، ثم المريخ، ونبتون ثم الأبعد في الأفق هو كوكب زحل. و?هناك فرصة لرؤية الظاهرة من أماكن مختلفة على الكرة الأرضية سواء في نصفها الشمالي أو الجنوبي.اصطفاف الكواكب - صورة أرشيفية«من المتوقع تكرارها في العام المقبل»?، قالها «فريشح» أثناء توضيحه أن الظاهرة الكونية النادرة ستستمر لمدة أيام وأنها من الوارد تكرارها في العام المقبل ولكن بترتيب مختلف للكواكب المصطفة؛ حيث أن هناك فرصة لتكرار هذا الحدث خلال السنوات المقبلة لأن الأرض تدور بسرعة كبيرة أما الكواكب الخارجية تدور ببطء.وتابع: أن ?بمجرد تحرك كوكبا أورانوس ونبتون في مداراتهما لم يعودا قريبين من بعضهما البعض في السماء، وسيستغرق الأمر حوالي مائة عام حتى يلحق أورانوس بنبتون، ومن ثم سننتظر حتى تكون باقي الكواكب في نفس الجانب من الشمس حتى نرى هذه الظاهرة مرة أخرى.هل تؤثر ظاهرة اصطفاف الكواكب الحدث الفلكي النادر على حياة الإنسانيجيب فريشح أن هذه الظاهرة ?لا يوجد لها أي تأثيرات على كوكب الأرض بشكل عام أو الإنسان بشكل خاص، فهي تأتي في طور الحركة الطبيعية للكواكب في مداراتها والاصطفاف بسبب تواجد هذه الكواكب على نفس الجانب من الشمس.