هل يهدد «TikTok» عرش «YouTube» باختبار نشر فيديوهات 60 دقيقة؟

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تستعد منصة تيك توك لمنافسة مباشرة مع يوتيوب من خلال اختبار ميزة جديدة لزيادة مدة الفيديوهات إلى 60 دقيقة. حيث تعمل تيك توك حاليًا على اختبار ميزة تمديد مدة الفيديوهات إلى ساعة كاملة، وهي خطوة قد تضعها في مواجهة مباشرة مع منصة يوتيوب الشهيرة. وفقًا لبيان نشره موقع Techcrunch.



كذلك أوضحت المنصة الصينية أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب العديد من صناع المحتوى الذين يرغبون في الحصول على مساحة أكبر لعرض محتواهم.



مطالب صناع المحتوى

أشارت تيك توك إلى أن العديد من صناع المحتوى المتخصصين في مجالات مثل وصفات الطهي، التجميل، والمحتوى التعليمي، هم من أبرز المطالبين بتمديد مدة الفيديوهات. يعتقد هؤلاء أن توفير مدة أطول سيساعدهم على تقديم محتوى أكثر تفصيلاً وابتكاراً، مما يساهم في إثراء التجربة للمشاهدين.

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تأثير على صناعة المحتوىاعتاد صناع المحتوى نشر الفيديوهات الطويلة بشكل حصري على يوتيوب، لكن مع تجربة تيك توك الجديدة، يمكن للمنصة الصينية أن تكون جزءًا من سوق المحتوى الطويل. قد تجذب هذه الخطوة شركات الإنتاج الفني والدرامي والسينمائي لنشر محتواهم على تيك توك، مما يوسع نطاق استخدام المنصة.