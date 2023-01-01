هل ينتقل مبابي إلى السعودية؟ عرض ضخم يُغري النجم الفرنسي

كشفت صحيفة "المدينة" السعودية يوم الأربعاء، أن أحد أندية الدوري المحلي لكر ة القدم قدم عرضا ضخما لضم كيليان مبابي الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.
وكتبت الصحيفة على حسابها في منصة "إكس": "فريق سعودي يقدم عقدا كبيرا للنجم الفرنسي كيليان مبابي".
ولم تكشف الصحيفة عن اسم الفريق الذي تقدم بعرض للتعاقد مع مبابي، لكنها أكدت أن رغبة النادي السعودي في التعاقد مع النجم الفرنسي الذي ينتهي عقده مع باريس في 30 يونيو المقبل، جاءت للاستفادة من خدماته خاصة في المشاركة الخارجية الموسم المقبل، وهو ما دفع الكثير من المتابعين يتكهنون بأن الهلال السعودي هو من قدم هذا العرض الخيالي.
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