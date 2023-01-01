هل ينتظر مستخدمو آيفون للعام المقبل للحصول على Siri الأكثر ذكاءً



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

لن تكون ترقية Siri التي طال انتظارها من Apple، وهي جزء من مبادرة Apple Intelligence الجديدة، متاحة عند إطلاق iOS 18 هذا الخريف. وبدلاً من ذلك، سيتعين على المستخدمين الانتظار حتى ربيع 2025 للحصول على المجموعة الكاملة من الميزات المتقدمة، وفقًا لتقرير حديث.

أعلنت شركة Apple عن مبادرة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي أطلق عليها اسم "Apple Intelligence"، في WWDC 2024. ووعدت الشركة بمجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات الكتابة المحسنة والإشعارات الشخصية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

لكن بعض الميزات الأكبر قد لا تأتي في أي وقت قريب.

كشف مارك جورمان من بلومبرج، في رسالته الإخبارية "Power On"، أن أهم تحسينات Siri من المرجح أن تصل مع iOS 18.4 في فصل الربيع من العام المقبل. يشير هذا الجدول الزمني إلى تأخير في إطلاق طموحات Apple في مجال الذكاء الاصطناعي.

كتب جورمان: "من المرجح أن تدخل ميزات Siri في الاختبار التجريبي للمطورين في يناير ثم تظهر لأول مرة علنًا في فصل الربيع تقريبًا - وهي جزء من ترقية iOS 18.4 الجاري العمل عليها بالفعل".

من المتوقع أن يتمتع Siri الذي تمت ترقيته "بالتحكم الدقيق في الإجراءات داخل تطبيقات Apple" والقدرة على فهم السياق الذي يظهر على الشاشة، مما يسمح بمهام أكثر تعقيدًا مثل التحرير وإرسال الصور عند الطلب.

وأشار جورمان إلى أنه على الرغم من تأجيل ترقية Siri الكاملة، فإن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي ستظل تظهر لأول مرة هذا الخريف مع نظام التشغيل iOS 18. وتشمل هذه تصميم Siri الجديد وتكامل ChatGPT.

ومع ذلك، يبدو أن طرح هذه الميزات سيكون تدريجيًا أكثر مما كان متوقعًا في البداية. لا يؤثر التأخير على أجهزة iPhone فحسب، بل يؤثر أيضًا على أجهزة Apple الأخرى. وأفاد جورمان أن Apple Intelligence ستأتي إلى سماعة الرأس Vision Pro العام المقبل، بينما سيتعين على مستخدمي HomePod الانتظار لفترة أطول.

وأضاف جورمان: "في الوقت نفسه، فإن أي شخص يتطلع إلى استخدام الميزات الموجودة على أجهزة Apple المنزلية، لن يحالفه الحظ. وسيتعين عليهم الانتظار حتى تقدم الشركة روبوتها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على سطح الطاولة".