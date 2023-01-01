هل يمكن الشفاء من مرض السكر؟.. طبيب يكشف التفاصيل

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه يمكن الشفاء من مرض السكر في حالة لو كانت زيادة الوزن السبب وراء الإصابة بالمرض، ويمكن العلاج لو تم ضبط الوزن ولكن لا بد أن يتم العلاج في الخمس سنوات الأولى.وقال الدكتور أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه خلال الخمس سنوات الأولى مرضى تلنوع الثاني من السكر، يقومون بفرز أنسولين اكثر، ولكن دهون الجسم فقط هي التي تقاوم.
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