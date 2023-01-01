هل يمكن الشفاء من مرض السكر؟.. طبيب يكشف التفاصيل



مرض السكر مرض السكر

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه يمكن الشفاء من مرض السكر في حالة لو كانت زيادة الوزن السبب وراء الإصابة بالمرض، ويمكن العلاج لو تم ضبط الوزن ولكن لا بد أن يتم العلاج في الخمس سنوات الأولى.

قد يعجبك أيضا...

وقال الدكتور أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه خلال الخمس سنوات الأولى مرضى تلنوع الثاني من السكر، يقومون بفرز أنسولين اكثر، ولكن دهون الجسم فقط هي التي تقاوم.وتابع أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن السمنة في مصر والعالم تزداد، مؤكدا أنه يمكن تجنب مرض السكر بضبط الوزن لضبط معدل الأنسولين.