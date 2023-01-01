هل يمكنك استخدام أي سماعات Bluetooth مع تطبيق Sonos؟

ربما لاحظ المشجعون الغزيرون لـ Sonos - وخاصة أولئك الذين يبحثون عن آخر تحديثات التطبيق على أمل إجراء تحسينات واسعة النطاق - ميزة جديدة. وهذا بالتأكيد سبب للإثارة، على الرغم من أنه ربما ليس بالطريقة التي كان يأملها البعض.
أضاف التحديث الأخير لتطبيق Sonos القدرة على إضافة سماعات رأس بلوتوث إلى الإعداد، حيث يعد هذا أمرًا مثيرًا في حد ذاته لأنك لم تتمكن مطلقًا من استخدام سماعات الرأس بلوتوث مع التطبيق ولكنها أيضًا إضافة مرتبطة مباشرة بالإعلان عن سماعات Sonos Ace.
و Sonos Ace هي أول سماعات رأس من الشركة التي صنعت مكبرات صوت غير مخصصة على جانب الرأس، تشبه سماعات الرأس التقليدية التي تعمل بتقنية بلوتوث حيث لا يتعين عليك فعليًا استخدام التطبيق لاستخدامها، لذا ما عليك سوى إقرانها مثل أي سماعات رأس أخرى تعمل بتقنية بلوتوث والاستماع إليها عبر أي تطبيق ترغب في استخدامه.
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