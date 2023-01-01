هل يغير WhatsApp مظهره الافتراضى على أجهزة آيفون؟

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صورة الخبر: WhatsApp
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يتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من تغيير لون المظهر الافتراضي الخاص بهم والذي بدأت اختباراته بالفعل مع إصدار iOS، حيث اقتصرت سمات الدردشة في الغالب على الوضع العادي والوضع المظلم، والذي يمكن أن يكون أيضًا السمة الافتراضية للنظام.

ولكن قريبًا، سيقدم تطبيق المراسلة سمات ملونة مختلفة ستغير أيضًا لون فقاعات الدردشة، حيث تم رصد أحدث الاختبارات في الإصدار التجريبي من WhatsApp iOS 24.11.10.70 والذي لم يتم طرحه بعد للاختبار العام.

لون دردشة واتساب: كيف يعمل

لم يصدر واتساب الميزة بعد، ولكن WeBetaInfo ذكر تفاصيل عن كيفية عمل ميزة تغيير لون السمة الافتراضية وأين ستكون متاحة.

يمكنك التوجه إلى إعدادات حساب واتساب الخاص بك، حيث يتوفر لديك خيار الدردشة.

سيتعين عليك الضغط فوق خيار السمة وبعد ذلك سيعرض لك واتساب خيارات سمة الدردشة الافتراضية.

يقترح الإصدار التجريبي أن تطبيق المراسلة سيوفر ما يصل إلى خمسة ألوان للدردشة وألوان السمات، "عند تحديد اللون، سيصبح تلقائيًا موضوع الدردشة الافتراضي لدينا، مع ضبط كل من لون الخلفية والفقاعة وفقًا لذلك في المستقبل"، حسبما ذكر المنشور.
سيكون الجانب المخصص لموضوع الدردشة قابلاً للتطبيق فقط على حسابك، حيث قد يكون الشخص الموجود على الطرف الآخر قد اختار لونًا آخر.

من الممكن أن يتم طرح هذه الميزة قريبًا لمستخدمي آيفون، ولكن قد يحصل إصدار أندرويد على تحديث في وقت لاحق.

من المثير للاهتمام أن نرى واتساب يتجاوز أخيرًا اللون الأخضر المميز ويركز أيضًا على ميزة لمستخدمي iOS أولاً قبل تجربته على أندرويد، وفي كلتا الحالتين لا يمكننا الانتظار لنرى كيف تخطط WhatsApp لتخصيص النظام الأساسي في المستقب

المصدر: اليوم السابع

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