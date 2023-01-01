هل يضيف المشي اليومي سنوات إضافية إلى حياتك؟

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كشفت أبحاث جديدة أن المشي اليومي يمكن أن يكون المفتاح لزيادة متوسط ??العمر المتوقع، خاصةً لمن هم فوق سن الستين، فبينما طالما عُرف أن النشاط البدني المنتظم يقي من الأمراض المزمنة، يقدم العلماء الآن أرقامًا دقيقة توضح المدة التي يجب أن نمشيها يوميًا لإطالة حياتنا، هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية إدراج المشي كجزء أساسي من روتينك اليومي،بحسب ما جاء من ديلي ميل.

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حدد العلماء المدة الدقيقة للمشي اليومي التي يمكن أن تضيف عامًا كاملاً إلى متوسط العمر المتوقع، فمن المعروف منذ زمن أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تخفض من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وحتى السرطان، ولذلك، يوصي الخبراء بأن يكون الجميع نشيطين بدنياً، ويفضل أن يمارسوا 150 دقيقة من التمارين الرياضية أسبوعياً.ومع ذلك، تشير أبحاث جديدة إلى أن المشي لمدة عشر دقائق يومياً يمكن أن يضيف ما يصل إلى عام إلى متوسط ??العمر المتوقع للأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر، الدراسة التي أُجريت في المملكة المتحدة أظهرت أن المشي لمدة 30 دقيقة يومياً يمكن أن يضيف حوالي 11 شهراً إلى عمر النساء و16 شهراً إلى عمر الرجال، كما أظهرت الدراسة أن زيادة مدة وكثافة المشي يمكن أن تضيف سنوات إضافية إلى الحياة.تم تحليل بيانات أكثر من 40 ألف امرأة و30 ألف رجل، معظمهم في الستينيات من العمر. ولم يكن المشاركون بحاجة لأن يكونوا لائقين بدنيًا في البداية، حيث أظهرت النتائج أن الفوائد ظهرت حتى لدى الأشخاص غير النشطين سابقاً.أوضح توم ييتس، عالم وظائف الأعضاء بجامعة ليستر، والذي قاد الدراسة، أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم سبب وجود اختلاف في تأثير المشي بين الجنسين، وأضاف أن هذه الدراسة تقدم دليلاً دقيقًا على فوائد التمارين الرياضية، مشيرًا إلى أن الجميع، خاصة الذين يمارسون نشاطًا متوسطًا حالياً، استفادوا من زيادة النشاط البدني.كما أشار الدكتور فرانشيسكو زاكاردي، المشارك في الدراسة، إلى أن هذه النتائج تعزز الأدلة على أن النشاط البدني اليومي هو عامل مهم في تحديد الصحة وطول العمر، وأضاف أن التغييرات البسيطة في النشاط البدني يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة.وفقًا لماركوس ديفيس، أخصائي العظام في لندن، فإن المشي يعتبر أكثر فائدة من الركض لمن تجاوزوا الخمسين، حيث يساعد في تصريف السوائل الزائدة ومنع الدوالي، ويحسن صحة العمود الفقري عبر تقليل الضغط على الأقراص الفقرية.وفي سياق متصل، أظهرت دراسات أن الرقم المثالي للمشي ليس بالضرورة 10 آلاف خطوة يومياً. فقد وجدت أبحاث أن 4 آلاف خطوة يوميًا كافية لتقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 15%، فيما يكفي 2300 خطوة يوميًا لتحقيق فوائد للقلب والأوعية الدموية.