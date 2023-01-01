هل يصطدم كويكب JD بالأرض؟



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يعبر كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى (2024 JD EY) بالقرب من الكرة الأرضية يوم الأربعاء 08 يوليو 2024 ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.



يبلغ قطر الكويكب (2024 JD) 11 متراً ويتحرك بسرعة 3.3 كيلومتر بالثانية، بحسب الجمعية الفلكية بجدة، وسيكون في أقرب مسافة 275,866 كيلومتر وهو غير مشاهد بالعين المجردة ولو أن هذا الكويكب في مسار اصطدام مع الأرض فإنه سيتفكك اعلى الغلاف الجوي للارض في صورة كرة نارية ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض .



ويعتبر الكويكب (2024 JD) ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة وقد تم التأكيد بأن هذا الاقتراب هو الاقرب خلال السنوات العشر القادمة.

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وتستغل المنظمات الفلكية مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.