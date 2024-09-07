هل يصبح لدينا إنترنت بسرعة الضوء؟.. يجعل «Li-Fi» العالم على موعد مع ثورة تقنية جديدة تطور مسار البشرية

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هل تخيلت من قبل أن يصبح تصفح الإنترنت يشبه في سرعته، سرعة الضوء؟!! قد يبدو الأمر للوهلة الأولى بمثابة الخيال العلمي، إلا أن التكنولوجيات الحديثة ما زالت تراهن على دهشتنا بمفاجآت جديدة تتطور يومًا بعد يوم، وهكذا جاءت تقنية «Li-Fi» الجديدة لتُحدث ثورة في عالم الاتصالات اللاسلكية، لاعتمادها على الضوء في نقل البيانات، وسريعًا ما يتحول معها الحلم لواقع ليفتح باب أمام عالم جديد من الاتصالات فائقة السرعة، لكن ما هو الفرق بين WiFi وLiFi؟

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ما هي تقنية Li-Fi؟تقنية Light Fidelity، أو Li-Fi، تعتمد على الضوء بدلًا من الموجات الراديوية المستخدمة في الواي فاي لنقل البيانات.و تستخدم هذه التقنية المبتكرة مصابيح LED مزودة بإلكترونيات وبصريات لإرسال البيانات عبر الضوء بسرعة هائلة. ووفقًا للخبراء، يمكن أن تصل سرعة نقل البيانات عبر Li-Fi إلى أكثر من 100 مرة أسرع من الواي فاي التقليدي.مميزات تقنية Li-Fiالسرعة الفائقة: تصل سرعات تقنية Li-Fi إلى 224 جيجابت في الثانية، ما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب اتصالات فائقة السرعة، مثل المدن الذكية وتطبيقات الواقع الافتراضيالأمان: إشارات Li-Fi لا تمر عبر الجدران، مما يزيد من أمان نقل البيانات، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدام في المستشفيات والطائرات والمنشآت العسكرية.الاستقرار: تعتمد Li-Fi على الضوء الذي لا يتأثر بالتداخلات الكهرومغناطيسية، مما يوفر اتصالًا أكثر استقرارًا مقارنةً بالواي فاي.كيف تعمل تقنية Li-Fi؟تعتمد آلية عمل Li-Fi على تحويل البيانات إلى إشارات ضوئية عالية التردد غير مرئية للعين المجردة. تُرسل هذه الإشارات من مصدر ضوء، مثل مصباح LED، إلى جهاز استقبال يحتوي على محول ضوئي كهربائي يقوم بتحويل هذه الإشارات إلى بيانات رقمية يمكن للأجهزة استخدامها.من هو مبتكر تقنية Li-Fi؟تعود فكرة تقنية Li-Fi إلى البروفيسور هارالد هاس، الذي أطلق المصطلح لأول مرة في محاضرة بمؤتمر TED عام 2011. ولاحقًا، أسس هاس شركة pureLiFi في عام 2012، بالتعاون مع الدكتور مصطفى أفغاني، بهدف تسويق هذه التقنية المبتكرة. وقد نجحت الشركة في جمع أكثر من 37.9 مليون يورو لتطوير أول هوائيات ضوئية تجارية تستخدم في الأجهزة الذكية مثل الهواتف ونظارات الواقع الافتراضي.تقنية Li-Fiبين إمكانيات هائلة وتحديات قائمة.. أين يمكنا استخدام تقنية Li-Fiظهرت تقنية Wi-Fi لأول مرة في عام 1996، ومنذ ذلك الحين تطورت حتى وصلنا إلى الجيل السابع من Wi-Fi. ومع ذلك، ما تزال Li-Fi تقدم سرعات أعلى بكثير من أي تقنية واي فاي حالية، مما يجعلها مثالية لتطبيقات المستقبل مثل:المدن الذكيةالواقع الافتراضيبث الفيديو بدقة 4Kالألعاب عبر الإنترنتكذلك توفر الأمان وسرعة الاستجابة إلى جانب السرعة، حيث تمتلك تقنية Li-Fi أمانًا فائقًا بسبب عدم إمكانية اختراق إشارات الضوء للجدران. كما أن انخفاض زمن الاستجابة يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة مقارنةً بالواي فاي التقليدي.التحديات التي تواجه Li-Fiرغم الإمكانات الهائلة، تواجه تقنية Li-Fi عدة تحديات تحتاج إلى حلول قبل أن يتم تبنيها على نطاق واسع:النطاق المحدود: تعتمد Li-Fi على الضوء، مما يعني أن الإشارة لا تستطيع اختراق الجدران، وهذا قد يحد من انتشارها في البيئات المفتوحة.الحاجة إلى معايير موحدة: لا تزال تقنية Li-Fi تفتقر إلى معايير عالمية موحدة، مما يؤثر على توافق الأجهزة المختلفة.التوافق مع الأجهزة: تتطلب أجهزة مزودة بمستقبلات ضوئية خاصة، وهي ليست متوفرة في معظم الأجهزة الإلكترونية الحالية.متى ستكون تقنية Li-Fi متاحة تجاريًا؟على الرغم من أن Li-Fi ما تزال في مرحلة التطوير، تتوقع الشركات التي تعمل على تطويرها، مثل Oledcomm الفرنسية، أن تصبح متاحة تجاريًا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعتمد هذا التوقع على حجم الاستثمارات وتطوير المعايير اللازمة لتبني هذه التقنية على نطاق واسع.اهتمام عالمي متزايدهناك اهتمام متزايد بتقنية Li-Fi في مختلف القطاعات، خاصةً القطاعات العسكرية والحكومية التي تحتاج إلى أمان عالٍ في نقل البيانات. كما تعمل شركات مثل VLNComm وSignify على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على Li-Fi، مما يعزز مكانة هذه التقنية كمنافس قوي للواي فاي في المستقبل القريب.مستقبل LiFiأكد متحدث باسم (مجموعة LiFi) في تصريح لموقع (CNET) أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتقنية (Li-Fi) من شركات متعددة في قطاعات متنوعة مثل: الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والاتصالات، وهذا الاهتمام يدفع المزيد من الشراكات والبحوث إلى تطوير تطبيقات عملية لهذه التقنية، خاصة في البيئات التي تواجه فيها تقنيات الاتصال التقليدية تحديات.ما هو الفرق بين WiFi وLiFi؟تعتبر كل من تقنية Wi-Fi وLi-Fi وسيلتين للاتصال اللاسلكي، ولكن تختلفان في الأساسيات والقدرات. إليك شرح مبسط للفرق بينهما:تقنية Wi-Fi (Wireless Fidelity)الاعتماد على الموجات الراديوية: تستخدم Wi-Fi الموجات الراديوية لنقل البيانات بين الأجهزة. هذه الموجات غير مرئية وتنتشر في الهواء.التغطية: تغطي Wi-Fi مساحات واسعة نسبيًا، ويمكنها اختراق الجدران والعوائق.السرعة: تختلف سرعة Wi-Fi حسب الجيل والمواصفات، ولكنها بشكل عام توفر سرعات عالية تكفي للاستخدام المنزلي والمكتبي.التطبيقات: تستخدم Wi-Fi في العديد من التطبيقات، مثل الاتصال بالإنترنت، وتبادل الملفات، والتحكم في الأجهزة الذكية.تقنية Li-Fi (Light Fidelity)الاعتماد على الضوء: تستخدم Li-Fi الضوء المرئي لنقل البيانات. يتم تشفير البيانات في أشعة الضوء التي تصدرها مصابيح LED، ثم يتم فك تشفيرها بواسطة جهاز الاستقبال.التغطية: تغطي Li-Fi مساحة محدودة، حيث تحتاج إلى وجود مصدر ضوء مباشر. لا يمكن للضوء اختراق الجدران، مما يجعل التغطية محدودة داخل الغرفة.السرعة: تتميز Li-Fi بسرعات نقل بيانات فائقة السرعة، تفوق بكثير سرعات Wi-Fi التقليدية.التطبيقات: يمكن استخدام Li-Fi في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات عالية السرعة في الأماكن المغلقة، والتحكم في الأجهزة الصناعية، ونقل البيانات في الأماكن التي تتطلب أعلى مستوى من الأمان.