هل يستحق Galaxy Z Flip 6 الشراء؟.. تعرف على المميزات والعيوب



Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 6

طرحت سامسونج مؤخرًا هاتفها الأحدث القابل للطي Galaxy Z Flip 6 مع بعض الترقيات المهمة، من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة لتجربة مستخدم محسنة تميزه عن الإصدارات السابقة في بعض الجوانب.

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ويحتوي هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 6 على عدد قليل من الإيجابيات والسلبيات، وبحسب موقع Gadinsider فإليك قائمة بالأسباب التي تجعلك تفكر في شراء هذا الهاتف وأيضًا الأسباب التي تجعلك قد تتراجع عنه.الأسباب التي قد تدفعك لشراء هاتف Galaxy Z Flip 6:تحسينات الكاميرااتبعت سامسونج احتكارها لدمج مستشعر بدقة 12 ميجابكسل طوال تاريخ جميع هواتف Galaxy. ومع ذلك، فقد جلبت ترقية كبيرة من خلال التحول إلى كاميرا بدقة 50 ميجابكسل في هاتف Galaxy Z Flip 6.وبالإضافة إلى ذلك، فهو يستخدم مجموعة وحدات البكسل التي توفر تكبيرًا بصريًا 2x، مما يوفر أداءً محسنًا للكاميرا بسبب إمكانيات التكبير الفعالة.تحسين عمر البطاريةعند شراء أي هاتف ذكي، يعد توقيت البطارية أحد الاهتمامات الرئيسية للجميع، لذلك نظرًا لمتطلبات المستخدم، قامت سامسونج بدمج معالج Snapdragon 8 Gen 3 في الهاتف وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، وهو أكبر بنسبة 7.5? تقريبًا من سابقه Galaxy Z Flip 5، ويقدم أداءً متميزًا لأنه يميل إلى الاستمرار لفترة أطول مقابل الشحن.تصميم أنيق نابض بالحياةويتوفر بتصميم ممتاز مع لمسات دقيقة وخيارات ألوان متعددة بما في ذلك الظل الفضي والأصفر والأزرق والأخضر الفاتح والأسود والأبيض والبرتقالي الفاتح، مما يجعله أكثر جاذبية بصريًا. علاوة على ذلك، فإن عدسة الكاميرا تكمل أيضًا لون جسم الهاتف.ميزات الذكاء الاصطناعي جالاكسي AIويتكون أيضًا من عدد قليل من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (AI) مثل Circle to Search وInstant Slow-Mo والمزيد مع بعض الترقيات المهمة بما في ذلك محول الصور إلى رسوم متحركة ورسومات تخطيطية مثل أدوات Prisma وPhoto Ambient .الأسباب التي قد تجعلك تتراجع عن شراء Galaxy Z Flip 6:هاتف باهظ الثمنبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التفاخر، سيكون هذا خيارًا مثاليًا بالنسبة لك، حيث يكلف 1099 دولارًا في السوق العالمية لطراز 256 جيجابايت، ولقد شهد زيادة هائلة في السعر قدرها 100 دولار مقارنة بسابقه Galaxy Z Flip 5 المتوفر بسعر 999 دولارًا.بقاء إمكانات الشاشة دون تغييركان من المتوقع أن يعزز هاتف Galaxy Z Flip 6 شاشة الغلاف، ولكن لسوء الحظ، فشلت هذه المرة عملاق التكنولوجيا سامسونج في تلبية توقعات المستخدم فيما يتعلق بشاشة الغلاف، حيث ظلت دون تغيير وتشبه سابقتها بنفس مقاس 3.4 بوصة.