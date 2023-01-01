هل يجوز للزوجة التصدق بمال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب



عويضة عثمان عويضة عثمان

أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة عن هل يجوز للمرأة إخراج صدقة من مال زوجها دون علمه؟.



حكم تصدق الزوجة بمال زوجها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها إلا بعلمه، أو علمت أنه لا يغضب إن علم أنها أطعمت مسكينا أو فعلت صدقة.











وأضاف: المرأة مأمونة على مال الزوج ومسؤولة عنه ومسؤولة عن أولاده وعن نفسها، وكل الأمور دى أمانة، كل واحدة تعرف زوجها يتسامح ولا يتسامح، إيه المانع الزوجة تتفق مع زوجها إنه يسمح لها بالتصدق.



حكم إفشاء الأسرار الزوجية

كما، أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول، ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الفضفضة وإفشاء الأسرار؟.











وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: للأسف الاثنين بيفشوا السر، وهذا قديم منذ عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله سيدنا النبي. وتابع: في امرأة عاقلة تغطى على كل تفاصيل بيتها، وتحافظ عليها ومنها حفظ السر حتى لأمها لا تعرفها ما تطبخ، علشان محدش حتى يعرف البيت فيه أكل إيه، ممكن تلاقى برضو زوج يطلع تفاصيل الحياة، وممكن العكس تلاقى زوجة تطلع كل تفاصيل البيت والزوج يعانى من ذلك معاناة شديدة.



وأضاف: أسس الحياء هو كتم أسرار البيت، ودلوقتى تلاقى اللى بينشر كل تفاصيل بيته على السوشيال ويلاقى نفسه تعبان أو خسر حاجة، أو اتحسد، نقوله خلى بالك ده بسبب اللى بتحكيه على السوشيال.

