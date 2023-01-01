هل يجوز قضاء أذكار الصباح إذا فات وقتها؟.. دار الإفتاء تجيب

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن كان له ورد من ذكر وغيره كالقيام أن يقضيه إن فات وقته أو سببه فهما سواء حفاظًا عليه وتعويدًا لنفسه على الالتزام به. وقد روى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن حزبه" أى ورده "أو عن شئٍ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل". ويدخل فيه سائر الأذكار دون تخصيص.واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها على حكم قضاء أذكار الصباح، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. وفيه دلالة على القضاء بعد النسيان فلو كان غير مشروع لما أعاده بلفظه أو بغيره.
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