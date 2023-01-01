هل يجوز توزيع لحم الأضحية بعد العيد؟ الإفتاء تجيب

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يبدأ وقت ذبـ ح الأضحية شرعا بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، ويجوز توزيع الأضحية بعد الذبـ ح وأيضا يجوز تأخير توزيع الأضحية بعد انتهاء العيد.







آخر موعد لتوزيع لحم الأضحية

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لا حرج في تأخير توزيع الأضحية، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظرا للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير، قال تعالى: «فاستبقوا الخيرات» (البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة.وقت توزيع الأضحيةقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن موعد ذبـ ح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، أما توزيع لحومها فممتد على مدار العام.وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «بعض الجمعيات تذبـ ح وتوزع بعد العيد بأيام، فهل أشترك في هذه الجمعيات بالصكوك؟»، أن ذبـ ح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، ولا جمعيات تتأخر عن ذلك التوقيت في الذبـ ح، أما توزيع لحوم الأضحية فيكون على مدار العام.واستشهد المفتي السابق بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، ألا فادخروها، إنما فعلت ذلك من أجل الدافة-أي الضيوف-»، وعليه فلا شيء في توزيع لحوم الأضحية بعد العيد بأيام، منوها إلى أن موعد الذبـ ح بعد صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس لمدة خمس درجات أي بعد حوالي ساعة من الشروق.حكم توزيع لحم الأضحية بعد انتهاء أيام العيدقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الذبـ ح يوم عرفة وبين ذبـ ح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبـ ح يوم عرفة فقال هو لحم قدمه لأهله أي هذا ليس هو الأضحية التي أمر الشرع بها.وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل هناك فرق بين الذبـ ح يوم عرفة وبين الذبـ ح صباح العيد؟»، أن من يريد أن يذبـ ح الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.