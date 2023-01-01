هل يجوز التحري عند دفع الصدقة؟.. عميد «الدعوة»: تقع في يد الله

أجاب الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول: "هل يجوز التحري عند دفع الصدقة أو إطعام الطعام، خاصة أن هناك من يستحقون يقومون بالحصول على الصدقات؟".
وأوضح عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء: "لا تقلق خرجت من يدك ووقعت فى يد الله، أنت لست مسئولا، وهناك حديثا فى الصحيح، عَنْ أبي هُريْرَةَ ? أنَّ رسُول اللَّه ? قَال: قَال رَجُلٌ لأتَصدقَنَّ بِصَدقَةِ، فَخَرجَ بِصَدقَته، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ، فَأصْبحُوا يتَحدَّثُونَ: تَصَدِّقَ الليلة علَى سارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يدِ زانيةٍ، فَأصْبَحُوا يتَحدَّثُونَ تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زانِيَةٍ؟، لأتَصَدَّقَنَّ بِصدقة، فَخَرَجَ بِصَدقَتِهِ، فَوَضَعهَا في يَدِ غَنِي، فأصْبَحُوا يتَحدَّثونَ: تُصُدِّقَ علَى غَنِيٍّ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ علَى سارِقٍ، وعَلَى زَانِيةٍ، وعلَى غَنِي، فَأتِي فَقِيل لَهُ: أمَّا صدَقَتُكَ علَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتِعفَّ عنْ سرِقَتِهِ، وأمَّا الزَّانِيةُ فَلَعلَّهَا تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وأمَّا الْغنِيُّ فَلَعلَّهُ أنْ يعْتَبِر، فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .
وأضاف: "لا تقلق، حدودك التحرى على قدر المستطاع ولا تعطل نفسك، ففى الحديث وقعت فى يد زانية أو سارق أو غني ممن يتربحون من التسول، فالصدقة محسوبة على النية".
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