هل يجوز الإتمام خلف مأموم بعد تسليم الإمام؟



علي جمعة علي جمعة



ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول "مسجدنا صغير، مما يجعل بعض المصلين -المسبوقين خاصة- يصلون خارجه عند امتلائه أمام الإمام. فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل صلاة من يأتي بعد تسليم الإمام ليأتم بالمسبوق منهم صحيحة.







أجاب جمعة في فتوى له ، أن الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام أو بمحاذاته؛ لأن المعنى اللغوي للإمامة يقتضي ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، فإن دعت الحاجة إلى تقدم المأموم على الإمام فلا حرج على المأموم في ذلك؛ عملا بقول المالكية في هذه المسألة، بشرط إمكان متابعة الإمام في حركات الصلاة.

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وأضاف أن المسبوق هو من أدرك شيئا من صلاة الجماعة مع الإمام، ويجوز الائتمام به بعد تسليم الإمام.فضل صلاة الجماعة في المسجدورد في فضل صلاة الجماعة أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: "اللهم صل عليه، اللهم ارحمه"، - وفي رواية: «ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه» - ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» «يعني أنه عند جلوسه بين الأذان والإقامة منتظرا الصلاة، وكذلك إذا جلس بعد صلاة المغرب في المسجد منتظرا صلاة العشاء فإنه يكون له نفس أجر الصلاة طالما أنه منتظرا الصلاة».