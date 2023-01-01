هل يجب الامتناع عن شرب الشاي بعد تناول وجبات الطعام؟ ومتى يجب تناول حبوب الحديد لعلاج الانيميا؟

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من المعروف علميا أن بعض العناصر التي توجد في مشروب الشاي واهمها الاوكستلات oxalate و التانينز Tanins تعيق امتصاص الحديد من الطعام الذي وصل الى المعدة، والحديد هو عنصر هام في تكوين الهيموجلوبين بالدم والذي يوصل الاكسجين لخلايا الجسم لكي تستطيع التنفس والعمل.

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فهل يجب الامتناع عن شرب الشاي بعد تناول وجبات الطعام؟ وهل هناك وقت محدد يجب فيه تناول حبوب الحديد لعلاج الانيميا؟هل يجب الامتناع عن شرب الشاي بعد تناول وجبات الطعام؟قد يكون الامتناع عن شرب الشاي لساعة او ساعتين بعد تناول الطعام فكرة جيدة نظريا للمساعده على امتصاص عنصر الحديد الموجود في الطعام، لكن وبسبب طبيعة التغذية في عصرنا فإن نسبة الحديد في غذائنا تكون مرتفعة بشكل يجعل شرب الشاي بعد تناول الطعام غير مضر.ويمكن ملاحظة وجود الكثيرين من الذين يعتادون شرب الشاي بعد تناول وجبات الطعام ومع ذلك لا يعانون من انيميا نقص الحديد.ولقد اشارت دراسة بريطانية نشرت في فبراير 2024 انه لا داعي للتوصية بالامتناع عن شرب الشاي بعد تناول الطعام للاشخاص الاصحاء الذين لا يعانون من نقص الحديد وليسوا من الفئات المعرضة للاصابة بانيميا نقص الحديد.أما الاشخاص الاكثر تعرضا لنقص الحديد وما يسببه من انيميا (فقر دم) فيوصيهم الخبراء بشرب الشاي بين الوجبات والامتناع عنه لمدة ساعة على الاقل بعد الاكل لزيادة لاستفادة من عنصر الحديد الموجود في الطعام.متى يجب تناول حبوب الحديد لعلاج الانيميا؟يوصي الخبراء البريطانيون بتناول حبوب الحديد مثل فيرس فيوماريت ferrous fumarate التي توصف لعلاج انيميا الحديد مع ترك مدة ساعتين قبل تناول اي اطعمة او مشروبات تتضمن:-الشاي والقهوة-الحليب و الزبادي (الروب)-البيض.كما يوصى بعدم تناول هذه الاطعمة والمشروبات خلال مدة ساعة او ساعتين قبل تناول حبوب الحديد.وذلك لدعم امتصاص الدواء الداعم للهيموجلوبين والذي يساعد على علاج الانيميا.وهناك بعض الادوية المعروفة بأنها تعيق امتصاص الحديد ومن اهمها مضادات الحموضة antacids، ولذلك ينبغي استشارة الطبيب في حالة تناول اي ادوية لضمان الحصول على اكبر قدر من الاستفادة من الدواء.