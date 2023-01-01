هل هنالك مخاطر لإعادة استخدام قوارير الماء البلاستيكية؟

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الكثير من الأفراد يقومون بإعادة استخدام زجاجات المياه أكثر من مرة، غافلين عن مدى خطورتها؛ وذلك لأنها قد تعرض حياة الأفراد للخطر.

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وتؤدي زجاجات المياه إلى مشاكل صحية، بخاصة الزجاجات المصنوعة من المواد البلاستيكية التى يستهلكها الملايين حول العالم خلال حياتهم اليومية.ونقلا عن "theculinary.dietitian"، إليك تأثيرات استخدام البلاستيك علي الصحة:- خلل في الغدد الصماء:حيث افادت ان مادة BPA، عندما تدخل جسم الانسان تؤثر في الغدد الصماء وذلك عن طريق محاكاتها هرمونات معينة في الجسم، وخاصة هرمون الاستروجين، لذلك يحدث اضطراب طبيعي للجسد وبالتالي خلل بانظمة مختلفه تؤدي في النهاية بالاصابة بانواع من السرطانات، وذلك وفقا لدراسات أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأميركية.- استهداف الخلايا الانجابية لدي الجنسين: كما ان"BPA" تؤثر علي إمكانية الانجاب.- التأثير علي ضغط الدم وامراض القلب: حيث أن استخدام البلاستيك اكثر من مره يؤثر علي القلب.- التأثير علي الصحة العقلية: وذكرت تحديدا علي الحوامل والاجنة، وذلك في حال تعرض الامهات لهذه المادة اثناء الحمل، من الممكن ياتي الاطفال مصابين بأنواع من الاكتئاب أو التوحد أو أنواع أخرى من الأمراض النفسية.ولفتت الانتباه ان ما تفعله مادة BPA من اضطراب هرموني، قد يسبب مشاكل بالوزن ومقاومة الانسولين.ما هو تأثير الحرارة علي البلاستيك؟أوضحت أن الزجاجات البلاستيكية تحتوي على مادة "Bisphenol A" وتعرف اختصاراً بـBPA، وهي مركب كيميائي يستخدم بشكل أساسي في تصنيع أنواع مختلفة من البلاستيك، ويكون مادة صلبة عديمة اللون تذوب في معظم المواد الكيميائية الشائعة، كما ان هذه المادة لها خطر كبير علي صحة الانسان في حين ذوبانها وتفاعلها مع المياه او الطعام خصوصا في البلاد المعروفة بارتفاع درجات الحراراة.وتابعت أن هذه المادة تستخدم منذ عام 1960م تقريبا بشكل اساسي لصناعة كل انواع الاواني البلاستيكية.واكدت ان هناك دراسة حديثة ثبتت ضرر هذه المادة علي الصحة، خصوصا انها تذوب وتتفاعل مع المواد الموجودة داخل الاوعية في حاله تعرضها لدرجة حرارة عالية.* بدائل وطرق لتجنب مادة "BPA"رغم ان البلاستيكات اصبحت عادة يومية من الصعب الاستغناء عنها ، اكدت اخصائية التغذية ان هناك بعض الحلول لتجنب كل المخاطر منها:1- استعمال زجاجات لا تحتوي على المادة وتكون مصنوعة من الزجاج أو مواد أخرى غير البلاستيك، وعدم إستخدام الزجاجات اكثر من مرة .2- عدم تعريض أي زجاجات بلاستيكية للحرارة، خصوصا أن مادة BPA شديدة التفاعل ويمكن أن تفرض تأثيرها بسرعة كبيرة، خصوصا في للماء.3- أهمية الانتباه للكتابة التي تواجد على الزجاجات حيث يكتب "BPA FREE"، ما يعني أن الزجاجة آمنة ولا تحوي المادة الضارة.4- وذكرت أن الأفضل عدم استعمال المعلبات لأنها تحتوي هذه المادة .