هل نبدأ عصر جديد من الابتكار المسؤول؟

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في خطوة غير مسبوقة، تهدف إلى تعزيز الابتكار المسؤول وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، تستعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لتوقيع أول معاهدة دولية ملزمة قانونًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهي المعاهدة التي كانت قيد الإعداد لعدة سنوات، والآن ستصبح متاحة للتوقيع اليوم الخميس، بمشاركة أكثر من 57 دولة، لتنظيم التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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معاهدة تنظيم الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح الابتكار تحت المراقبةقال مجلس أوروبا، المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، إن أول معاهدة دولية ملزمة قانونا بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع اليوم الخميس من جانب الدول التي تفاوضت بخصوصها ومن بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.وقالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود في بيان إن: «هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».خطوة نحو تنظيم عالميووصفت شابانا محمود، وزيرة العدل البريطانية، المعاهدة بأنها خطوة حاسمة لضمان أن تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة تظل متوافقة مع القيم الإنسانية الأساسية. وتشترط المعاهدة على الدول الموقعة ضمان أن تكون مخرجات الأنظمة الذكية متوافقة مع المساواة وحقوق الخصوصية، مع ضمان اللجوء القانوني لضحايا الانتهاكات.تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. مخاوف الابتكار والتحدياتفي حين أن المعاهدة تُعتبر أول خطوة دولية ملزمة قانونيًا في هذا المجال، إلا أن هناك مخاوف من أن تُعيق اللوائح الابتكار. وقد أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن المفاوضات استغرقت عامين، بمشاركة دول مثل كندا واليابان وإسرائيل، إلا أن شركات كبيرة مثل ميتا وسبوتيفاي أعربت عن قلقها بشأن تأثير هذه اللوائح على حرية الابتكار في أوروبا.خطوة نحو مستقبل آمن ومسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعيتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيادة التشريعات الدولية حول الذكاء الاصطناعي، حيث تعزز المعاهدة الجديدة الالتزام بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية.