هل كشفت Sony عن تصميم PS5 Pro في إعلان الذكرى الثلاثين؟

اليوم، شاركت شركة Sony لمحة أولى عن ما خططت له للاحتفال بالذكرى الثلاثين لجهاز PlayStation ويبدو من المرجح أن يكون PS5 Pro جزءًا من الحفل. مخفيًا في المواد التسويقية ما قد يكون صورة للترقية المزعومة لوحدة تحكم PS5 من الجيل الحالي. قم بالتكبير بين "S" في شعار PlayStation و"3" في الثلاثين وسترى وحدة تحكم مشابهة لـ PS5 لا تتطابق تمامًا مع مظهر أي منتج PlayStation سابق أو حالي.

من الواضح أن هذا ليس إعلانًا رسميًا أو تأكيدًا بشأن PS5 Pro، لذلك نحن حقًا لسنا أقرب إلى الأخبار النهائية حول إطلاق الأجهزة الجديدة. ولكن من الصعب تجاهل مدى تشابه صورة ظلية هذه الوحدة الضخمة مع رسم PS5 Pro المحتمل الذي تم تسريبه في أواخر أغسطس. يبدو الحجم الأكبر والخطوط الثلاثة عبر الجسم متشابهين تمامًا بين الصورتين.وإذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا حقًا في حفرة الأرنب، فإن الذكرى السنوية الثلاثين الفعلية لـ PlayStation هي 3 ديسمبر. يبدو لي أنه اليوم المثالي لبدء بيع وحدة تحكم جديدة قوية. يتوافق هذا التاريخ أيضًا مع الشائعات المتداولة في وقت سابق من هذا العام بأن إصدار PS5 Pro سيصل في الوقت المناسب للتسوق في العطلات.بجانب التكهنات حول PS5 Pro، شاركت Sony رسميًا بعض الأخبار حول كيفية تخطيطها للاحتفال بالذكرى السنوية الكبرى الثالثة. بين أكتوبر ويناير، تقوم الشركة بإتاحة بعض الموسيقى التصويرية الرقمية من ألعابها لأول مرة على Spotify: God of War و God of War II و God of War: Ghost of Sparta و Twisted Metal و Starhawk و Unit 13. سيكون هناك أيضًا حدث خاص يهدف إلى تعريف اللاعبين لأول مرة بامتياز Gran Turismo ومجموعة رائعة من الألعاب تسمى Shapes of Play مستوحاة من ألوان وأشكال وحدات تحكم PlayStation. وهناك مرحلة صغيرة لالتقاط الصور التذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين في منطقة المحور للإصدار القادم Astro Bot، والذي يبدو رائعًا.