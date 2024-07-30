هل سينقرض الموز قريبا؟



الموز الموز

لسوء الحظ من الممكن للموز أن يصبح قريبا من الفاكهة المعرضة لخطر الانقراض، بسبب نوع من الفطريات يهدد بالقضاء عليه في جميع أنحاء العالم.

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وفقا لدراسة نشرت بموقع «studyfinds» فتلك الفاكهة الشعبية تتعرض لخطر فطري يسمى "الذبول الفيوزاريومي" والذي يسبب مرضاً مميتاً بين محاصيل الموز، مما يؤدي لإنقراضها وظيفيا.وجدير بالذكر أن نوع الموز الأكثر شعبية في العالم يعرف بموز كافنديش والذي يهدد الفطر ببقاءه، ولكن صرح المؤلف الرئيسي للدراسة في بيان صحفي: بأن نوع الموز الذي يتم تناوله اليوم ليس هو نفسه الذي تناوله الأجداد، والذي كان يعرف بموز جروس ميشيل، والتي انقرضت وظيفيًا في الخمسينيات من القرن العشرين، نتيجة لتفشي فطر الفيوزاريوم.إضافة إلى ذلك فقد وجدت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة «Nature Microbiology» أن هذا الفطر يختلف عن سلالة الفطريات القاتلة التي قضت على كل محاصيل الموز تقريبا في الخمسينيات، إذ يتكون هذا الفطر من "جينات إضافية" تشارك في صنع أكسيد النيتريك.- بداية موز كافنديشبعد انقراض موز جروس ميشيل في الخمسينيات من القرن العشرين، تم تربية موز كافنديش لمقاومة الأمراض الناتجة عن السلالة الفطرية، وقد نجحت هذه الاستراتيجية لمدة 40 عامًا، حيث احتل موز كافنديش المركز الأول كمحصول الموز الرائد في العالم، ومع ذلك، فإن عمره ينتهي ببطء، إذ تسبب تفشي سابق في التسعينيات في ذبول العديد من الموز في المزارع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى.