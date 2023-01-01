هل سماعة هواوي FreeBuds 6i تخفف الضوضاء



FreeBuds 6i FreeBuds 6i

سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 6i الإصدار الجديد لسماعات الأذن i-series earbuds قريبا في مصر، تم وضع العديد من المعايير الجديدة للسماعات كما تم تطوير خاصية إلغاء الضجيج ويوجد مجموعة من الميزات المحسنة.



تتميز هذه السماعات الأنيقة والمتعددة الاستخدامات بتقنيات متقدمة كعزل الضجيج النشط الديناميكي الذكي 3.0، وصوت جهير قوي، وعمر بطارية يدوم لفترة طويلة.



سماعة الأذن HUAWEI FreeBuds 6i معدة جيدا بتكنولوجيا متقدمة من إلغاء الضجيج كما أنها تتمتع بعزل الضجيج النشط الديناميكي الذكي 3.0.

إنها تمثل الذروة التقنية لخاصية إلغاء الضجيج في سماعات هواوي كما قد تم تقديمها في سلسلة سماعات الأذن برو.

يقوم عزل الضجيج النشط الديناميكي الذكي 3.0 بعزلك عن العالم من حولك، حيث يقوم بتحليل البيئة من حولك باستمرار وضبط معلمات إلغاء الضجيج لتوفير أفضل تجربة استماع لك.

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تشمل التحديثات نظام ANC ,هذا النظام المكون من 3 ميكروفونات وطاقة حوسبة أعلى بمقدار 2.4 والمشغّل الديناميكي الرباعي المغانط بقياس 11 ملم، يستخدم النظام المكون من 3 ميكروفونات ميكروفونين خارجيين لالتقاط الضوضاء المحيطة وميكروفون داخلي واحد للكشف عن الضوضاء المتبقية داخل قناة الاذن.لضمان نظام إلغاء ضجيج قوي عبر نطاق تردد واسع، زادت HUAWEI FreeBuds 6i من طاقة الحوسبة بنسبة 240% مقارنة بسماعات الجيل السابق، مما يسمح للسماعات بمعالجة الضجيج في الوقت الفعلي وفي إعدادات صوتية مختلفة.كما إن المشغّل الديناميكي الرباعي المغانط بقياس 11 ملم بمستوى رائد جديد أكثر حساسية بنسبة 50% مقارنة بسماعات الجيل السابق، مما يعزز جودة الصوت بدرجة أكبر.صممت سماعات HUAWEI FreeBuds 6i لتقديم تجربة صوتية مثيرة، بفضل محرك الجهير الفائق المغناطيس بحجم 11 ملم، هذا المحرك أقوى بنسبة 50% من المحرك السابق، ويقدم أصوات منخفضة مدوية تصل إلى 14 هرتز.ولرفع تجربة الاستماع الخاصة بك إلى مستوى أعلى، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 6i ترميز الصوت عالى الدقة LDAC™? كما قد حصلت على شهادة Hi-Res Audio Wireless.مع إيقاف تشغيل ANC، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 6i عمر بطارية مذهل يصل الي 35 ساعة من تشغيل الموسيقي مع علبة كاملة الشحن و 8 ساعات عند الشحن لمرة واحدة، حتى مع تفعيل ANC، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بـ 20 ساعة من تشغيل الموسيقي مع علبة شحن ممتلئة، أو 5 ساعات بشحنة واحدة، كما توفر شحنة سريعة لمدة عشر دقائق 4 ساعات اضافية من تشغيل الموسيقي، مما يجعلها مثالية لنمط حياة مزدحم.مع خاصية إلغاء الضجيج الذكي وتحسينات الأجهزة وجودة صوت أغنى، تعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds 6i خطوة جادة إلى الأمام في مجموعة الصوتيات من هواوي.