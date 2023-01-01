هل رواد فضاء ستارلاينر سيعودون على متن مركبة SpaceX



SpaceX SpaceX

في 24 أغسطس، ستعلن وكالة ناسا أخيرًا كيف سيعود بوتش ويلمور وسوني ويليامز، رائدا الفضاء اللذان سافرا إلى محطة الفضاء الدولية على متن ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، إلى الوطن. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الوكالة إنها تجري بالفعل محادثات مع سبيس إكس حول إمكانية منح رواد الفضاء مقعدين على متن مهمة كرو دراغون القادمة. وبينما كانت ناسا تتأكد من توفر الخيار، استمرت في مطالبة بوينج بالبيانات لإثبات أن ستارلاينر آمنة للعودة إلى الأرض. لكن بطاريات ستارلاينر لن تدوم إلى الأبد، وتحتاج الوكالة إلى اتخاذ قرار قريبًا.

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في إعلانها، قالت وكالة ناسا إنه في 24 أغسطس، ستجري قيادتها فحصًا نهائيًا للبيانات التي جمعتها بوينج من خلال اختبارات أرضية مختلفة ومحاكاة أجراها مهندسون بمساعدة ويليامز وويلمور. وبعد ساعة، حوالي الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي، ستعقد مؤتمرا صحفيا لبث قرارها الرسمي. يمكنك مشاهدة الحدث على NASA+، وNASA Television، وتطبيق NASA، ويوتيوب، وموقع الوكالة على الويب، ولكننا سنوافيك أيضًا بالتحديثات.انطلقت أول مهمة مأهولة لمركبة ستارلاينر من الفضاء في يونيو على متن صاروخ أطلس الخامس من United Launch Alliance بعد عدة تأخيرات. كان من المفترض أن تظل المركبة متصلة بمحطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام فقط قبل أن تعود إلى الوطن مع رائدي الفضاء. ومع ذلك، أثناء رحلتها إلى المختبر المداري، فشلت خمسة من محركات الدفع الخاصة بها. كما عاد تسرب الهيليوم الذي تسبب في إلغاء بوينج وناسا لإطلاقها وتفاقم الأمر. على مدار الأشهر القليلة الماضية، أجرى المهندسون اختبارات ومحاكاة على الأرض لتزويد ناسا بالبيانات التي تريدها. قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، في يونيو: "نحن نسمح للبيانات بتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة تسربات نظام الهيليوم الصغيرة وأداء المحركات التي لاحظناها أثناء الالتقاء والالتحام".إذا قررت وكالة ناسا المضي قدمًا في خطتها الاحتياطية المتمثلة في جعل ويلمور وويليامز يستقلان مركبة كرو دراغون، فستعود مركبة ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم على متنها. لا يزال من غير الواضح متى ستعود مركبة ستارلاينر إلى الكوكب، ولكن من المحتمل ألا تأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية بالنسبة للشركة. بصرف النظر عن حقيقة أن بطاريات ستارلاينر نفدت، أفادت شركة بوينج في وقت سابق من هذا الشهر أنها تكبدت خسائر أخرى بقيمة 125 مليون دولار بسبب تأخر عودة المركبة الفضائية. سيعود ويلمور وويليامز إلى الأرض كجزء من مهمة سبيس إكس كرو-9، وهي نفس المهمة التي كان لا بد من تأجيلها لأن ستارلاينر كانت لا تزال تشغل أحد الفتحتين في محطة الفضاء الدولية التي يمكن أن تستوعب كبسولات رواد الفضاء. لن تعود كبسولة كرو-9 إلى الأرض حتى فبراير 2025، لذا فإن رحلة رواد الفضاء المفترضة التي تستغرق ثمانية أيام ستتحول إلى مهمة مدتها ثمانية أشهر.