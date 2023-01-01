هل تُسهم بدائل النيكوتين في الإقلاع عن التدخين؟

إرادة قوية
ذكرت ميشائيلا جوكه الخبيرة لدى المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا، أن استخدام بدائل النيكوتين تساهم في الإقلاع عن التدخين، من خلال عملها على تخفيف حدة الأعراض، مثل الشعور بالعصبية، وزيادة الشهية، والشعور بالتعب، لذا تعتبر الحل المثالي للمدخنين بشراهة.
وأوضحت الخبيرة لدى المركز الاتحادي للتوعية الصحية بألمانيا، أن بدائل النيكوتين تتوفر في صورة لصقات وعلكة وأقراص استحلاب، وأجهزة استنشاق وبخاخات فم أو أنف، مشيرة إلى أنها تتميز عن السجائر في أنها تمد الجسم بالنيكوتين فقط عبر الجلد أو الأغشية المخاطية، ولا تحتوي على المواد الضارة الموجودة بالسجائر، والتي يصل عددها إلى نحو 4000 مادة ضارة.
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