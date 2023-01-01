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هل يوجد درجات الرأفة في الثانوية العامة 2024؟.. يبحث عنها الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك بعد انتهاء الطلاب من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد إجازة العيد مباشرة.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، لـ طلاب الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023-2024، إجابة هل توجد درجات رأفة لـ الثانوية العامة 2024؟



وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن درجات الرأفة في الثانوية العامة لا تكون ثابتة، بل قد تتغير من مادة إلى أخرى، حسب نسبة النجاح فيها، فقد تصل إلى 5 وربما 10% من درجات كل مادة.

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درجات الرأفة يتم استخدامها لإنقاذ طالب من الرسوبوأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن درجات الرأفة يتم استخدامها لإنقاذ طالب من الرسوب إذا احتاج عددا قليلا من الدرجات، وتخضع درجات الرأفة لحسابات دقيقة، وفق نسب معينة، وبالتالي فهي ليست مفتوحة ولا يتحصل عليها جميع الطلاب.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، سيؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية - ورقة أولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى - امتحان صباحي، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات - اللغة العربية، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم - اللغة العربية.امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علومإجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربيةالثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانيةالسبت 29 يونيو 2024: الفيزياءالثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولىالسبت 6 يوليو 2024: الكيمياءالأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجياالأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياءامتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضةإجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربيةالثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الاجنبية الثانيةالسبت 29 يونيو 2024: الفيزياءالثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الاجنبية الاولىالسبت 6 يوليو 2024: الكيمياءالاربعاء 10 يوليو 2024: الجبر والهندسة الفراغيةالسبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكاملالاربعاء 17 يوليو 2024: الاستاتيكاالسبت 20 يوليو 2024: الديناميكاجدول امتحانات الثانوية العامة أدبيإجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربيةالثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الاجنبية الثانيةالسبت 29 يونيو 2024: التاريخالثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الاجنبية الاولىالسبت 6 يوليو 2024: الجغرافياالاربعاء 10 يوليو 2024: علم النفسالاربعاء 17 يوليو 2024: الفلسفة