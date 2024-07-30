

الشوكولاتة الشوكولاتة

أوضح عالم التكنولوجيا الحيوية ديمتري كوليكوف الفوائد الصحية للاستهلاك اليومي للشوكولاتة الداكنة عند البالغين.

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وأشار ديمتري كوليكوف في محادثة مع ريا نوفوستي إلى أنه من المفيد للبالغين (في حالة عدم وجود موانع فردية) تناول 50 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا، وذكر الخبير أن مثل هذه العادة لها تأثير إيجابي على حالة الجهاز القلبي الوعائي.والشوكولاتة الداكنة المرة هي مصدر للبروانثوسيانيدين - مضادات الأكسدة القوية والزيوت الأساسية التي تزيد من تركيز الكوليسترول "الجيد" في الدم وتقلل من محتوى الكوليسترول "الضار"، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين".وأضاف كوليكوف أن هذه الشوكولاتة تحتوي على حمض التربتوفان الأميني الذي يحفز إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذي يوفر موقفا نفسيا إيجابيا والحماية من الاكتئاب ولفت عالم التكنولوجيا الحيوية الانتباه إلى حقيقة أن الشوكولاتة الطبيعية تجعل الشخص أقل عرضة للإجهاد.