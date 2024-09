هل تطرح ‏Apple هاتف iPhone 17 Air العام المقبل؟ .. هذا ما نعرفه

iPhone 17 Air iPhone 17 Air

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة أيفون 16، بدأت الشائعات والتسريبات حول أجهزة أيفون المقبلة تظهر على الإنترنت، إذ يُقال إن أبل تعمل على طرازاتها لعام 2025، وهناك ضجة حول إضافة كبيرة إلى التشكيلة، ووفقًا لتقرير "بلومبرج"، قد تقدم أبل طرازًا جديدًا يسمى iPhone 17 Air العام المقبل، والذي قد يحل محل نسخة Plus الحالي، ويشير هذا التوقع إلى أن iPhone 16 Plus، المقرر إطلاقه هذا العام، قد يكون الأخير من نوعه.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تجرب فيها الشركة تغيير اصداراتها، ففي عام 2020، قدمت ابل iPhone mini، الذي يقدم خيارًا مضغوطًا بسعر أقل من الطراز القياسي، ولكن بميزات أفضل من إصدار SE، وعلى الرغم من إمكاناته، فشلت نسخة mini في حشد الاستجابة المتوقعة، مما دفع شركة أبل إلى إيقافه لصالح إعادة تقديم طراز Plus، الذي كان غائبًا لعدة سنوات.وعاد طراز Plus مع سلسلة ايفون 14 بعد أن أوقفت شركة أبل إنتاج الميني، ومع ذلك، وفقًا لأحدث تقرير، أوضح طراز Plus أنه لا يعمل كما كانت شركة أبل تأمل، ويبدو أن العديد من المستهلكين يفضلون إما طرازي ايفون العادي أو برو، ويرجع ذلك على الأرجح إلى اعتبارات التسعير، وفي ضوء ذلك، يُقال الآن أن شركة أبل تخطط لتقديم iPhone 17 Air مع سلسلة iPhone 17 لعام 2025.ومن المتوقع أن يتميز iPhone 17 Air بتصميم نحيف للغاية، مما يجعله أحد نقاط البيع الرئيسية له، ومن المتوقع أن يوفر طراز Air، الذي يقع بين iPhone 17 وiPhone 17 Pro، توازنًا بين الأناقة والامكانيات، ووفقًا للتقرير، يمكن أن يوفر iPhone 17 Air لشركة أبل عائدات أفضل مقارنة بإصداري mini وPlus، اللذين لم يلبي توقعات مبيعات الشركة.من المحتمل أن تسير خطة المبيعات على هذا النحو: "إذا كنت تريد شيئًا أكثر أناقة من iPhone القياسي - ولكنك لا تحتاج حقًا إلى الأداء أو حجم الشاشة أو الكاميرات الخاصة بطراز Pro - فيمكنك الحصول على شيء يبدو أكثر برودة مع الاحتفاظ بمواصفات iPhone العادي".وفي الوقت نفسه، تشير التسريبات إلى أن iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max من المرجح أن يتم إطلاقه في 9 سبتمبر 2024، ومع اقترابنا من الحدث، ستظهر المزيد من التفاصيل.