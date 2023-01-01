هل تشرق الشمس مبكرًا في دورتها الشمسية القادمة؟

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ربما تكون الشمس قد بدأت في دخول دورتها الشمسية التالية التي تبلغ مدتها 11 عامًا في منتصف دورتها الحالية، وفقًا لبحث جديد.

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الدورات الشمسية هي مقياس لنشاط النجم المركزي لنظامنا الشمسي. تُعرف الذروة في منتصف الدورة تقريبًا بالحد الأقصى للطاقة الشمسية. نحن حاليًا في الحد الأقصى للطاقة الشمسية من الدورة 25 - الخامسة والعشرون منذ بدء تسجيل الدورات الشمسية في عام 1755.خلال أوقات الذروة الشمسية، يلاحظ علماء الفلك المزيد من البقع الشمسية والتوهجات والانبعاثات الكتلية الإكليلية. يمكن أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى حدوث زيادات في الإشعاع الكهرومغناطيسي وجسيمات مشحونة عالية الطاقة يتم إطلاقها نحو الأرض بسرعة عالية.وهذا يمكن أن يسبب الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة، ولكنه يمكن أن يحدث أيضًا فوضى في الأنظمة الكهربائية الحيوية للمجتمع في المدار حول الأرض.كان من المتوقع أن يستمر الحد الأقصى للطاقة الشمسية للدورة 25 حتى عام 2025 مع عدم اكتمال الدورة لمدة 6 سنوات أخرى. ولكن يبدو أن الشمس بدأت بالفعل في إظهار علامات دورتها التالية، وفقًا لعلماء الفلك في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة.قدم الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في الاجتماع الوطني لعلم الفلك التابع للجمعية الفلكية الملكية في هال بشمال إنجلترا. يزعمون أنهم وجدوا دليلاً على أن الدورة الشمسية 26 قد بدأت.تمت الموافقة على درع مقاوم للزلازل لأفضل تلسكوب في العالم للمضي قدمًاالتذبذبات العميقة داخل الشمس الناتجة عن دورانها تنبثق إلى الخارج. عند الوصول إلى السطح، تتسبب هذه التذبذبات في ظهور نمط مرئي من النطاقات التي تدور بشكل أسرع أو أبطأ قليلاً. تتحرك هذه النطاقات نحو خط استواء الشمس وقطبيها خلال الدورة. تميل أحزمة الدوران الأسرع إلى الظهور قبل بدء الدورة الشمسية التالية رسميًا.وهذا ما يعتقد علماء الفلك في برمنغهام أنهم رأوه، على الأقل بشكل طفيف.تقول الدكتورة راشيل هاو: "من المرجح أن نرى الآثار الأولى للدورة 26، والتي لن تبدأ رسميًا حتى عام 2030 تقريبًا".كان هاو يتتبع دوران الشمس منذ حوالي 25 عامًا. لدى علماء الفلك الآن بيانات من الدورات 23 و24 و25 للمقارنة."إذا رجعت دورة شمسية واحدة - 11 عامًا - على قطعة الأرض، يمكنك أن ترى شيئًا مشابهًا يبدو أنه يرتبط بالشكل الذي رأيناه في عام 2017. وقد أصبح سمة من سمات الدورة الشمسية الحالية، الدورة 25 "، يقول هاو.وتقول: "من المثير أن نرى التلميح الأول إلى أن هذا النمط سيتكرر مرة أخرى في الدورة 26، والتي من المقرر أن تبدأ بعد ست سنوات تقريبًا". "مع المزيد من البيانات، آمل أن نتمكن من فهم المزيد عن الدور الذي تلعبه هذه التدفقات في الرقصة المعقدة للبلازما والمجالات المغناطيسية التي تشكل الدورة الشمسية."