هل ترغب في تجديد ديكور منزلك دون كسر ميزانيتك؟



تجديد ديكور المنزل تجديد ديكور المنزل

تجديد ديكور المنزل بأقل التكاليف، وذلك لأن بعض التغييرات الطفيفة كفيل بأن يضفي مظهرًا لافتًا، على ديكورات المساحات الداخلية، من دون الاستعانة بخبير.



وقبل البدء في تجديد ديكور المنزل، من الضروري تحديد الطراز المرغوب به؛ واختيار الشكل الذي يكتفي بعناصر قليلة وألوان محددة أو الأسلوب انتقائي الذي يدمج العصري بالقديم أو الريفي الذي يذكرنا بمنزل الأجداد خارج المدينة.





أبسط طرق التجديد في الديكور

من طرق التجديد في الديكورات تضفي الدكتورة ميسون قطب الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية رأيها الفني والخبير من خلال أن نبدا

قد يعجبك أيضا...

بطلاء الجدران بلون محايد يتناسب مع الأثاث والديكورات ، ومن الممكن أستخدام أوراق الحائط المزخرف بالنياتات في الحائط المقابلإضافة إنارة المنزل من خلال جعل غرفة الطعام مضاءة عبر إنارة متدلاة من السقف وأخرى موزعة على الجدران، في غرفة الطعامتزيين المنزلشراء قطع أثاث جديدة خطوة مُكلفة، كفيلة بتزيين المنزل وتحويله إلى مساحة مذهلة، من خلال بعض النصائح المجربة التي يجب اتباعها، لتزيين المنزل، وتحسين مظهر الديكور، من دون إنفاق مال كثير، مثل إضافةالوسائد ووزيعها على الأريكة في منطقة لمعيشة فتحقق وتحقق تجديد الديكور الداخلي، بأقل التكاليف، ويفضل استخدام النسيج المحايد في الوسائد الوسائد ذات الألوان البارزة،علمًا أنه لا توجد قاعدة تفيد بأن الوسائد يجب أن تتشابه لناحية الأحجام أو الأشكال.طاولة وترابيزات جانبيةيفضل فيها حسن اختيار التصميم، والإكسسوارات التي ستوزع على السطح، من شموع وكتب وأزهارلأنها تضفي جاذبية وإرتياحا للمكانالسجادهو يضيف لمسات جميلة إلى المساحات الداخلية. لكن، يجب إيلاء حجم الغرف التي سيحل السجاد فيها أهمية، مع الإشارة إلى أن الأفضل استخدام الخامات الطبيعية تستخدم بوفر في حياكة السجاد الذي يشابه اللوحات.النباتات الداخلية في غرفة الجلوسنبتة موزعة في الزاوية، بغرفة المعيشة يجعل من غرفة الجلوس هادئا ومنسجما وكأن تجلس في وسط الطبيعةويفضل اختيار نباتات تحتاج الصيانة أي الري لمرة واحدة في الأسبوع وأقل في بعض الأحيان،مع إضافة لوحة فنية أو لوحتان تزينان الجدار، في غرفة المعيشة، مع مراعاة اختيار ألوان اللوحة منسجمة مع المحتويات الأخرى، من أثاث وإكسسوارات.إعادة توزيع الأثاثتجديد ديكور المنزل بأقل التكاليف، يستدعي إعادة ترتيب الأثاث حول النقطة المركزية، في كل غرفة.، قد تكون النقطة المركزية قطعة من الأثاث أو أكسسوارًا بارزًا أو مدفأة أو شاشة التلفاز، وهي أول عنصر تقع العينان عليه عند دخول الغرفة.