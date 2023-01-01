هل تتفوق Nokia على HUAWEI بعد شراء Infinera بقيمة 2.3 مليار دولار

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هناك عدد قليل من الشركات الكبرى التي يمكن أن تكون مثل وحش فرانكنشتاين في قطع الغيار مثل نوكيا. في عام 2006، سبق اندماج الشبكات مع شركة سيمنز الاستحواذ الكامل على وحدة الأعمال الألمانية في عام 2013، قبل أشهر فقط من قيام شركة نوكيا ببتر قسم الهواتف المريضة وتركه لشركة مايكروسوفت. وبعد أقل من عامين ونصف، وفي صفقة بقيمة 15.6 مليار يورو (16.7 مليار دولار أمريكي)، انسحبت الشركة الفنلندية من شركة ألكاتيل-لوسنت العملاقة، وهي في حد ذاتها نتاج اندماج مضطرب بين شركة ألكاتيل الفرنسية وشركة لوسنت الأمريكية. وتعد الصفقة الأخيرة، وهي صفقة استحواذ بقيمة 2.3 مليار دولار تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، على شركة Infinera، هي الأكبر منذ ذلك الحين.



فهو يجمع بين اثنين من اللاعبين الرئيسيين في سوق معدات الشبكات البصرية وسيترك للعملاء المحتملين خيارات أقل. حققت شركة Infinera، وهي شركة متخصصة في المعدات البصرية ومقرها كاليفورنيا، مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار في العام الماضي وتدر الجزء الأكبر من إيراداتها (حوالي 60?) في أمريكا الشمالية. مع مبيعات تبلغ حوالي 1.9 مليار يورو (2 مليار دولار) في عام 2023، تقوم وحدة البصريات في نوكيا، وهي جزء من مجموعة أعمال البنية التحتية للشبكات، بمعظم أعمالها في مناطق أخرى. وتصر على أن تداخل العملاء محدود ـ على أمل أن تفهم أي سلطات تشعر بالقلق إزاء التأثيرات السلبية على المنافسة الرسالة.



ولكن لماذا ولماذا الآن؟ بدت شهية شركات الاتصالات للاستثمار في منتجات الشبكات ضعيفة خلال العام الماضي. انخفضت مبيعات المعدات البصرية في نوكيا بنسبة 35% في الربع الأول الأخير، لتصل إلى 344 مليون يورو (368 مليون دولار)، وهو الانخفاض الذي ألقت الشركة باللوم فيه على المقارنة غير المواتية مع الربع المربح من العام السابق، عندما كان هناك انتعاش بعد قيود سلسلة التوريد لعام 2022. وانخفضت مبيعات Infinera في الربع الأول بنسبة 22? إلى 307 ملايين دولار. وصفها الرئيس التنفيذي ديفيد هيرد بأنها "قاع دورة الطلب". من الواضح أن كلا البائعين يتوقعان تحسينات في المستقبل.

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طفرة الذكاء الاصطناعيقد يكونون على حق. في حين أن شركات الاتصالات تنفق أقل على شبكة الوصول، وخاصة 5G، هناك حاجة متزايدة إلى المعدات البصرية لنقل الطرق السريعة إلى مركز البيانات مع انطلاق الذكاء الاصطناعي (AI). إلى جانب تعزيز مكانة نوكيا البصرية في أمريكا الشمالية، حيث تدعي أنها ضعيفة نسبيًا، فإن استحواذ شركة Infinera يضعها في مواجهة موجة متوقعة من العقود مع مراكز البيانات وما يسمى بعملاء "webscale" - الممولين للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتشير نوكيا إلى أن موفري محتوى الإنترنت يمثلون اليوم 30% من إيرادات Infinera.وقال بيكا لوندمارك، الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، في اتصال مع الصحفيين في وقت سابق اليوم: "يقود الذكاء الاصطناعي استثمارات كبيرة في مراكز البيانات في الوقت الحالي، وأحد عوامل الجذب الرئيسية لهذا الاستحواذ هو أنه يزيد بشكل كبير من تعرضنا لمراكز البيانات". يبدو أن خبرة Infinera ذات أهمية خاصة في الاتصال داخل مركز البيانات، وربط الخوادم داخل منشأة واحدة. وقال لوندمارك إن هذا "سيكون واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في سوق الاتصالات التكنولوجية بشكل عام، وهذه واحدة من أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها Infinera".يعد تحسين الحجم سببًا منطقيًا كبيرًا آخر لشراء Infinera، مما يساعد Nokia على تسريع تطوير المنتجات وزيادة الضغط على المنافسين. وقال لوندمارك: "لقد عانى كلانا بطريقة ما من كوننا صغيرين جدًا في السوق بحيث لا نتمكن من الاستثمار بشكل كافٍ في البحث والتطوير للتنافس ضد أكبر اللاعبين في السوق، وهما في الواقع هواوي وسيينا".وأضاف: "سيوفر لنا هذا الآن النطاق المطلوب لنكون قادرين على الاستثمار بشكل كافٍ في البحث والتطوير لنكون قادرين على مطابقة قدرات المنافسين الرئيسيين بشكل كامل". أعطت الأبحاث التي أجرتها شركة Omdia، وهي شركة شقيقة لـ Light Reading، لشركة Huawei حوالي 29% وCiena حوالي 19% من سوق المعدات البصرية في العام الماضي، مع Nokia وInfinera على 12% و8% على التوالي.سيكون لدى الشركة المندمجة فريق تطوير معزز للعمل على معالجات الإشارات الرقمية (DSPs) إلى جانب الخبرة في مجال ضوئيات السيليكون وغيرها من التقنيات الحيوية في هذا المجال. كانت أصول Infinera في المكونات الضوئية عالية السرعة ومنخفضة الطاقة، والتي تناسب على ما يبدو احتياجات أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، عامل جذب واضح لنوكيا.مخاطر التنفيذومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر. وتعتقد نوكيا أن عملية الاستحواذ ستولد "تآزراً" في الأرباح التشغيلية (غالباً ما يكون تعبيراً ملطفاً لخفض التكاليف) بنحو 200 مليون يورو (214 مليار دولار) بحلول عام 2027 من خلال كفاءة سلسلة التوريد وتحسين المحفظة. سيمون ليوبولد، المحلل في ريموند جيمس، ليس متأكدا من ذلك. وقال في مذكرة بحثية إن هذا الرقم "يبدو عدوانيًا بالنسبة لنا على افتراض أن معظم المستثمرين يتوقعون على الأرجح تقديرًا أوليًا متحفظًا".