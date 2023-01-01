هل تتعرض شواطئ مصر لـ تسونامي؟ : إجابة علمية مبنية على الحقائق



تسونامي تسونامي

قال الدكتور عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) اليونسكو (باريس)، نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواج تسونامي في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط (UNESCO) ، أن تحذيرات عالم الزلازل الهولندي عن توقعه بحدوث تسونامي في البحر المتوسط، مرهون ببناء فرضياته بحدوث الزلازل ويربطها بهندسة وحركة الكواكب.

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هل تتعرض شواطئ مصر لتسونامي؟وأوضح الدكتور عمرو حمودة رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن المركز متصل بالشبكة الدولية للإنذار المبكر لأمواج التسونامي بالبحر المتوسط و المركز تلقى رسالة تحذيرية عن حدوث زلزال كريت يوم 21 يوليو في تمام الساعة السابعة صباحا بقوة 5.6 ريختر، وهذا الزلازل لا يسبب أي موجات تسونامي بالبحر المتوسط بالإضافة الى أن موجات تسونامي القوية تبدأ من زلازل تتعدى 7 ريختر.وتابع: "موجات تسونامي القوية التي تعرض لها السواحل الشمالية وخاصة مدينة الإسكندرية حدثت من قبل عامي 365 م و1303 م نتيجة زلازل بقوة أكبر من 8 ريختر".