هل الزوج ملزم بدفع تكاليف حج زوجته؟.. دار الإفتاء المصرية توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها من أحد المواطنين نصه: هل الزوج ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت دار الإفتاء المصرية في فتواها: فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه.
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