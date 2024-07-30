هل الزهايمر ينتقل عن طريق الدم؟



الزهايمر الزهايمر

يمكن أن ينتقل مرض الزهايمر عن طريق نقل الدم، كما اكتشف باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا ولأول مرة في تاريخ العلم.

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أول دليل على أن الخرف ينتشر عن طريق عمليات نقل الدمحصل العلماء الكنديون على أول دليل على أن الخرف ينتشر عن طريق عمليات نقل الدم. لذلك، يمكن اعتبار هذا المرض العصبي غير القابل للشفاء معديا وكان هناك نقاش حول هذا في العلوم لسنوات عديدة.وفي تجربة غير مسبوقة، أثبت الباحثون أن الفئران السليمة التي تلقت عمليات نقل الدم من القوارض التي تحتوي على لويحات مميزة لمرض الزهايمر نفسها اكتسبت في وقت لاحق هذا النوع من تراكمات بيتا اميلويد في الدم.لم تظهر الدراسة أن مرض الزهايمر معدي فحسب، بل أظهرت أيضا أن هذا المرض غير القابل للشفاء يمكن أن يبدأ في مناطق أخرى من الجسم مثل الكبد أو الكلى، ثم يصل إلى الدماغ مثل السرطان ولا يزال العلم لا يعرف بالضبط ما يشكل النوع الأكثر شيوعا من مرض الزهايمر الخرف.ومع ذلك، فقد ثبت أنه مصحوب بتكوين تراكمات بيتا اميلويد مميزة في الدم وتتشكل هذه البروتينات في لويحات تسد الدماغ في ضحايا الخرف الشيخوخة وتقلل في النهاية من وظائفها المعرفية.وتجدر الإشارة إلى أن الفئران لا تعاني من مرض الزهايمر، لذلك أصابهم الباحثون بنسخة بشرية من أميلويد بيتا، والتي أدت في جسم الفأر إلى اضطرابات دماغية مميزة.ولقد ثبت أن الدم المصاب يسبب التنكس العصبي وهذا هو أول تأكيد للطبيعة المعدية للخرف الشيخوخة.