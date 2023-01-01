هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب؟.. لا تضيعه اليوم وغدا لـ7 أسباب

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لعل ما يطرح السؤال عن هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، هو أننا نشهد مع غروب شمس اليوم السبت ليلة رأس السنة الهجرية ، والتي تبدأ من المغرب إلى فجر يوم غد الأحد ليطل أول أيام شهر المحرم وهو بداية العام الهجري الجديد 1446هـ، ومن ثم فإنه تفصلنا عن بدايتها ساعات قليلة، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوصانا بتحري ساعات الإجابة، ولأن سنة هجرية جديدة قد تحمل معها فرصة جديدة ليفتح العبد صفحة جديدة من التوبة والطاعة والرجوع إلى الله عز وجل، ليغتنمها كل لبيب ويخيب من يضيعها، فمن هنا تنبع أهمية معرفة هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟.



رأس السنة الهجرية

قد أعلنت دار الإفتاء أمس الجمعة تعذر ثبوت رؤية هلال شهر المحرم، وبناء عليه كان اليوم السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة وآخر أيام العام الهجري 1445هـ، لذا فإن ليلة رأس السنة الهجرية تبدأ مع غروب شمس اليوم السبت الموافق 30 من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، والسادس من يوليو 2024م وتنتهي مع أذان الفجر يوم غد الأحد ، ليبدأ يوم رأس السنة الهجرية الجديدة.



ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية 1446 في مصر، حيث إن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الهجري، والذي وافق أمس الجمعة الموافق 5 يوليو لعام 2024م.

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ومعنى هذا أن القول الفصل في موعد رأس السنة الهجرية 2024 في مصر والذ تم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال المحرم بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة، ومن خلالها فقط يتم التبين ما إذا كانت عدة ذي الحجة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجابورد هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، فيها أن رأس السنة الهجرية يعد من أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله سبحانه وتعالى للمسلم، هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم لعام 1445هـ وهو بداية التقويم الهجرى، والذي من المقرر أن يكون اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 م.وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن تخصيص يوم معين في السنة بدعاء معين من أدعية الصالحين أو عبادة معينة أمر جائز شرعا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، شرط عدم الاعتقاد في ذلك الأمر بأنه من السنة النبوية.هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجريةوأجابت " الإفتاء" عن سؤال هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية ؟، قائلة : نعم يجوز الدعاء ويجوز التهنئة، لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، ولكنها مشروعة أيضا عند حصول النعم وذهاب النقم، وفي بداية العام الهجري الجديد تتجدد نعمة الحياة على كل إنسان.وأضافت أنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجري، لما في التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معانٍ سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.وأشارت إلى أنه يستحب الدعاء والتهنئة في رأس السنة الهجرية على اعتبارها من مواسم الخيرات، ومن أفضل الأيام التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على الأمة الإسلامية، فالهجرة النبوية كانت فرقًا بين الحق والباطل، وكانت نصرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجاة له من إيذاء المشركين، كما أن يوم الهجرة هو يوم نصرة وتأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أجمعين إلى يوم القيامة، وبالتالي فهو يوم عيد يستحب التهنئة فيه دون حرمه في ذلك.دعاء رأس السنة الهجريةيعد دعاء رأس السنة الهجرية اليوم وغدا من الأدعية المستجابة ، لأنه في أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله للمسلم هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجرى، ومنه:رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَار، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين.ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.ُرَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.