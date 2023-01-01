هل الحج يغفر الذنوب كلها بما فيها ترك الصلاة.. علي جمعة يجيب



الحج الحج

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر ترك الصلاة.



وأضاف جمعة، عبر فيديو له أثناء أحد مجالس العلم: عليك وأن تبدأ بعد رجوعك من الحج صفحة جديدة مع الله لا تترك فيها الصلاة، محذرا من تركها بعد ذلك، أو تكرار هذا كل عام، بأن يترك الصلاة ثم يذهب للحج في العام التالي، ليغفر الله له ثم يعود فلا يصلي، وهكذا.





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وأضاف المفتي السابق، بأن استغلال عفو الله سبحانه وتعالى، والذهاب للحج دون البدء من جديد بعد العودة وتكرار ذلك، تحت عنوان أن الحج كل عام يغفر ترك الصلاة كل عام، يعد استهانة بالله عز وجل وبالدين الإسلامي.واستشهد المفتي السابق بقول الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}.وبين جمعة أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله.وأكد المفتي السابق أنه يجب عليك أن تقضي الفرائض الفائتة لأن الائمة الأربعة قد اتفقوا على ذلك بأن الفرائض الفائتة تكون دين في رقبتك، منوها في ذلك بأن قضاء الفريضة أفضل من السنة، مستشهدا بحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى قال: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه".. رواه البخاري.