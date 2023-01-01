

هكذا أحيت بوسي شلبي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز الأولى هكذا أحيت بوسي شلبي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز الأولى

أحيت الإعلامية بوسي شلبي الذكرى الأولى لوفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز مبكرا.



قدمت بوسي لروح زوجها الراحل هدية خاصة، وهي صدقة جارية في مستشفى 57357، فنشرت عبر حسابها في موقع Facebook صورة لها وهي تقف بجوار غرفة تحمل اسمه.



وقالت إن أفضل شيء تقدمه له في ذكراه هو أن يكون اسمه موجودا في هذا المكان لأن هذا يجعله سعيدا، داعية الله أن يكون في مكان أفضل وأن يجمعها به في القريب.

قد يعجبك أيضا...

ورحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عاما.