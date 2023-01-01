هشام الحاذق يواجه قرارًا جديدًا في "قضية الذهب الكبرى"

سحبت هيئة الثروة المعدنية المصرية منجم "حمش" من رجل الأعمال هشام الحاذق ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة السوداني، بسبب مخالفات بيئية جسيمة رصدتها الأجهزة الأمنية.
وكشفت وسائل إعلام مصرية أن "هيئة الثروة المعدنية قررت فسخ التعاقد مع شركة ماتز هولدينج المملوكة لرجل الأعمال هشام الحاذق، وسحبت منجم حمش منه ومن رجل الأعمال عبد الباسط حمزة السوداني".
وكانت الأجهزة المختصة بالبيئة "رصدت مخالفات بيئية بمنجم حمش والذي كان يديره رجل الأعمال هشام الحاذق وشركته ماتز هولدينج، وحررت عدة محاضر ضده بسبب ارتكابه مخالفات بيئية جسيمة لاستعمالهم مادة سيانيد الصوديوم السامة، مما أدى إلى حدوث عدة مخالفات".
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