هريسة الشطة الحارة: رحلة من النكهات والتوابل في مطبخك!



هريسة الشطة الحارة هريسة الشطة الحارة



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، طريقة عمل هريسة الشطه..



المكونات / 1/2 كيلو فلفل احمر حامى

راس توم

معلقة ملح

معلقة سكر

1/4 كوب خل

2 معلقة صلصه

2 حبة فلفل احمر حلو مشوى

2 معلقة زيت زيتون + 2 معلقه للوجه

الطريقه

يتم تنضيف الفلفل وفرمه مع التوم والفلفل المشوى ويراعى عدم ازالة اثار الشوى بالكامل لكى تعطى نكهه طيبه ، يوضع على النار ويضاف له باقى المكونات الى ان يغلى يعبأ فى برطمان ويوضع عليه معلقتين زيت على الوجه ويحفظ فى الثلاجه لحين الاستعمال وبالهنا



