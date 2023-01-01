هريسة الشطة الحارة: رحلة من النكهات والتوابل في مطبخك!

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، طريقة عمل هريسة الشطه..
المكونات / 1/2 كيلو فلفل احمر حامى
راس توم
معلقة ملح
معلقة سكر
1/4 كوب خل
2 معلقة صلصه
2 حبة فلفل احمر حلو مشوى
2 معلقة زيت زيتون + 2 معلقه للوجه
الطريقه
يتم تنضيف الفلفل وفرمه مع التوم والفلفل المشوى ويراعى عدم ازالة اثار الشوى بالكامل لكى تعطى نكهه طيبه ، يوضع على النار ويضاف له باقى المكونات الى ان يغلى يعبأ فى برطمان ويوضع عليه معلقتين زيت على الوجه ويحفظ فى الثلاجه لحين الاستعمال وبالهنا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!