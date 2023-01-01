هريسة الشطة الحارة: رحلة من النكهات والتوابل في مطبخك!

آخر الأخبارالأسرة والطفل › هريسة الشطة الحارة: رحلة من النكهات والتوابل في مطبخك!

صورة الخبر: هريسة الشطة الحارة
هريسة الشطة الحارة


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، طريقة عمل هريسة الشطه..

المكونات / 1/2 كيلو فلفل احمر حامى
راس توم
معلقة ملح
معلقة سكر
1/4 كوب خل
2 معلقة صلصه
2 حبة فلفل احمر حلو مشوى
2 معلقة زيت زيتون + 2 معلقه للوجه
الطريقه
يتم تنضيف الفلفل وفرمه مع التوم والفلفل المشوى ويراعى عدم ازالة اثار الشوى بالكامل لكى تعطى نكهه طيبه ، يوضع على النار ويضاف له باقى المكونات الى ان يغلى يعبأ فى برطمان ويوضع عليه معلقتين زيت على الوجه ويحفظ فى الثلاجه لحين الاستعمال وبالهنا

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هريسة الشطة الحارة: رحلة من النكهات والتوابل في مطبخك!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21233

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم