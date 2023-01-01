هذه العلامات في السيارة.. تدل على تعطل الدبرياج

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يواجه العديد من أصحاب السيارات مشاكل متكررة مع الجير الأوتوماتيك (الدبرياج)، مما يدفعهم للبحث عن حلول لهذه الأعطال.

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يهدف هذا المقال إلى توضيح أسباب مشكلة عدم نقل الدبرياج الأوتوماتيك وكيفية التعامل معها.ما هو الجير بوكس؟الجير بوكس، أو نظام نقل الحركة (الدبرياج)، هو عنصر أساسي في السيارة يقوم بالتحكم في السرعة ونقل الحركة من المحرك إلى العجلات.في الدبرياج الأوتوماتيك، تتم عملية نقل السرعات بشكل تلقائي بناءً على سرعة السيارة، على عكس الجير اليدوي الذي يتطلب تغيير السرعات يدويًا من قبل السائق.أبرز أعطال الدبرياج الأوتوماتيك:1. مشاكل في دواسة الفرامل- قد تكون المشكلة في "brake pedal switch"، الذي ينبه كمبيوتر السيارة عند ضغط دواسة الفرامل.خلل في هذا المفتاح يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في تعشيق الجير، ويستلزم الضغط على دواسة الفرامل عدة مرات لتجاوز المشكلة.2. تأخر في نقل السرعات- قد يرجع التأخير إلى ضعف في "الكلتشات" داخل الدبرياج الأوتوماتيك أو نقص في زيت الجير، والذي يحتاج إلى تغيير سريع.3. صعوبة تعشيق الجير بعد التوقف- عندما يتأخر الدبرياج في التعشيق بعد توقف السيارة لفترة قصيرة، خاصة في الأجواء الحارة، قد يكون السبب هو ارتفاع حرارة الجير.4. تقطيع ونتعات في الدبرياج- قد يحدث تقطيع أو نتعات في الدبرياج، خصوصًا في المناطق المزدحمة، نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجير وتلوث الزيت.5. عدم استقرار تعليق الدبرياج- عدم استقرار الدبرياج يمكن أن يكون نتيجة لمشاكل في تعليق الجير أو التوصيلات الكهربائية.6. تأخير في تغيير السرعات- تأخير أو نتعات عند تغيير السرعات من P إلى R أو D قد يكون ناتجًا عن مشكلات في توصيل الأسلاك أو في مفتاح تغيير السرعات.الأسباب والحلول:حساس حرارة الزيت- قد يتعرض حساس حرارة الزيت للشوائب، مما يتسبب في إرسال إشارات خاطئة إلى كمبيوتر السيارة.يجب تنظيف الحساس أو استبداله لضمان دقة القراءات.ارتفاع حرارة الدبرياج- ارتفاع الحرارة الناتج عن الازدحام أو التوقف المتكرر يؤثر على لزوجة الزيت وفعالية الدبرياج.يجب التأكد من مستوى ونظافة زيت الدبرياج، وتجنب التوقف المتكرر لفترات طويلة في الظروف الحارة.مشاكل في أسلاك التوصيل- اهتزاز أسلاك التوصيل أو توصيلات الدبرياج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كهربائية. يجب فحص الأسلاك وتثبيتها بشكل جيد لتفادي الاهتزازات.مشاكل في مفتاح تغيير السرعات- خلل في مفتاح تغيير السرعات أو الواير الذي يربط العصا بعلبة الدبرياج يمكن أن يتسبب في مشاكل في تغيير السرعات. يجب فحص المفتاح والواير وإصلاح أي خلل.تتمثل معظم مشاكل الدبرياج الأوتوماتيك في ارتفاع درجة الحرارة والتلوث في زيت الدبرياج، بالإضافة إلى مشاكل في التوصيلات والحساسات.من المهم مراقبة مستوى ونظافة زيت الدبرياج وتغييره بانتظام، وكذلك فحص التوصيلات والأسلاك لضمان عمل الجير بكفاءة.من خلال اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية، يمكن تقليل المشاكل وضمان أداء موثوق للدبرياج الأوتوماتيك.