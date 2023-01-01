

هذه أقوال مغنية "عندي ظروف" أثناء التحقيق معها هذه أقوال مغنية "عندي ظروف" أثناء التحقيق معها

أدلت المغنية شيما بأقوالها أمام نيابة النزهة شريف معتز، بعد أن خضعت للتحقيق اليوم السبت 18 نوفمبر، بتهمة التحريض على الفسق لتقديمها فيديو كليب "عندي ظروف".



واثناء التحقيق واجه معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة بفيديو "عندي ظروف" لتعترف بأنها هي التي تظهر به، وقالت أمام رئيس النيابة: "لم أكن أعلم أن الكليب سيُحدث كل هذه الضجة بعد اذاعته، وأنا نفذت كل ما طلبه مني المخرج" حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق تلقى العديد من البلاغات تتهم المغنية شيما بالتحريض على الفسق بسبب مشاهدها الغير لائقة في كليب "عندى ظروف".

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كانت معلومات وردت للواء زكي رمزم مساعد وزير الداخلية لمباحث حماية الآداب واللواء خالد عبد العزيز نائب المدير مفادها تواجد المغنية "شيما" في منطقة النزهة فتم القبض عليها بناء قرار النيابة بضبطها وإحضارها.يشار إلى أن إدارة موقع الفيديوهات YouTube حذفت النسخة الرسمية من كليب "عندي ظروف" والذي طرح يوم الأربعاء 15 نوفمبر الماضي.أغنية "عندي ظروف" من كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع نور ومن إخراج محمد جمال.