هذه أسعار سياره شانجان CS55 Plus موديل 2024 بعد تخفيضها



شانجان CS55 Plus شانجان CS55 Plus

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو منذ فترة عن تخفيض أسعار موديل 2024 من سيارة CS55 Plus التي تنتمي لفئة مركبات SUV، وذلك بالرغم من عدم توافر السيارة لدى الوكيل.



أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية معلنة من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي بعد التخفيض:



- فئة Elite بسعر 1 مليون و30 ألف جنيه (بعد تخفيض 55 ألف جنيه).

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- فئة Premium بسعر 1 مليون و425 ألف جنيه (بعد تخفيض 45 ألف جنيه).- فئة Flagship بسعر 1 مليون و499 ألف جنيه (بعد تخفيض 36 ألف جنيه).ويقدم الوكيل هذه الفئات محليا بمحرك مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 160 حصان وعزم 300 نيوتن متر.ويقدم هذا الموديل في السوق المحلي بمحرك مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ قوة المحرك 185 حصان وعزمه 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يتم تقديمها مع هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- 4 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- مكابح يد كهربائية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مصابيح ضبابية خلفية.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- كاميرا خلفية وكاميرا لمراقبة النقطة العمياء.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح LED أمامية نهارية.- زجاج خلفي داكن.- عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة رقمية 10 بوصة بديلة لعدادات السيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- فتحة سقف كهربائية.- فتحات تكييف خلفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- كاميرات بزاوية 360 درجة حول السيارة.- وسائد هوائية ستائرية.- سنسور إضاءة أوتوماتيكي.- سنسور مطر أوتوماتيكي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فتحة سقف بانورامية.- نظام تحذير من الاصطدامات الأمامية.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام لتحذير السائق عند خروج السيارة من حارتها.- تحكم ذكي في الإضاءة العالية للمصابيح الأمامية.- نظام مساعد للسائق للقيادة في الزحام.- نظام لتشغيل المحرك عن بعد.- نظام كهربائي لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- نظام إضاءة داخلي متعدد الألوان.