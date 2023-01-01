هجوم إلكتروني على "TikTok"

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صورة الخبر: TikTok
TikTok

أعلنت شبكة "تيك توك" أن هجوما إلكترونيا أثر على حسابات بارزة بمنصة التواصل الاجتماعي، من بينها حساب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وقال متحدث باسم الشركة إن عدد الحسابات المتضررة "منخفض للغاية"، مشيرا إلى أن "تيك توك" عززت دفاعاتها لإحباط عملية التسلل الإلكتروني من جانب قراصنة المعلومات.

وأوضح المتحدث لوكالة "فرانس برس": "اتخذنا خطوات لوقف هذا الهجوم ومنع تكراره في المستقبل"، مضيفا أن "تيك توك" تعمل مباشرة مع أصحاب الحسابات المتضررة "لإعادة إمكان الدخول إليها، إذا لزم الأمر".

وكانت "سي إن إن" قد نبهت الشبكة الاجتماعية إلى الهجوم الذي استهدف حسابات عدد من العلامات التجارية الكبرى والمشاهير، في حين كان موقع "سيمافور" الإخباري أول من أبلغ الأسبوع الماضي عن تعرض حساب وسيلة الإعلام الأميركية للاختراق، مما اضطرها إلى تعليق حسابها على "تيك توك" لأيام.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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