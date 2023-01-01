هتحط صورة لـ"الإيفنت".. WhatsApp يطرح تحديثا جديدا لمجموعات الدردشة

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صورة الخبر: WhatsApp
WhatsApp

يعمل واتساب على ميزة جديدة في المستقبل ستجعل من الممكن إرفاق صور الغلاف للأحداث القادمة في المجموعات علي واتساب، وتأتي المعلومات مباشرة من WABetaInfo، والتي تشير أيضًا إلى أن هذه الميزة الجديدة يتم طرحها في الإصدار التجريبي من واتساب، على الرغم من أنها تبدو في المراحل الأولى من التطوير.

ونظرًا لأن الميزة الجديدة ليست جاهزة للاختبار بعد، فمن غير المرجح أن يحصل عليها المسجلون في برنامج واتساب التجريبي حتى بعد التحديث إلى الإصدار الأحدث من التطبيق.

من المهم الإشارة إلى أنه يجب أن تكون مسؤولاً عن تلك المجموعة حتى تتمكن من إعداد غلاف لحدث قادم، إنه يجعل من السهل تذكيرك بحدث قادم ويقدم تجربة شاملة أكثر جاذبية لأعضاء مجموعات المجتمع.

تعمل الميزة الجديدة على تعزيز بعض الميزات السابقة المصممة خصيصًا للمجموعات، والتي يعمل عليها واتساب حاليًا، على سبيل المثال، ميزة تذكير بالحدث للمحادثات الجماعية في المجتمع، والتي تم رصدها لأول مرة في الربع الرابع من عام 2023.

تشير كل هذه الميزات الجديدة والتحسينات الرئيسية إلى أن واتساب قرر تركيز العديد من موارده على مجموعات المجتمع.

المصدر: اليوم السابع

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